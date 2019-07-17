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Танки в болоте, быт партизан и обыкновенный героизм - в музее Берлина открылась фотовыставка БЕЛТА

Общество 17.07.2019 | 20:41
Фото из архива
Фото из архива

Писать о медийных событиях, посвященных Великой Отечественной войне, крайне трудно - на эту тему сказано, написано, снято так много и так талантливо, проникновенно, что превзойти практически невозможно. Чтобы избежать излишней патетики и штампов, наилучший способ - по максимуму оперировать фактами, конкретикой, а не общими словами. В данном случае это получается легко, повод подходящий - открытие фотовыставки БЕЛТА в музее "Берлин - Карлсхорст". Символично и наполнено смыслом все: и сам факт ее проведения, и представленные снимки, время и место размещения экспозиции, значение события для Беларуси и Германии. Но обо всем по порядку.

Название экспозиции "Беларусь помнит. 75 мгновений войны" говорит само за себя. Именно такое число фотографий могут увидеть посетители. Хотя в архиве агентства их в десятки раз больше: около 700 оцифрованных снимков о Великой Отечественной войне.

Для выставки в немецкой столице работы отбирались по особому принципу: показать личные истории, фрагменты жизни людей, вовлеченных в войну, и при этом обозначить национальный аспект - потери Беларуси, ее освобождение и роль в завоевании Победы.

В бою расчет противотанкового орудия. 1943 год
В бою расчет противотанкового орудия. 1943 год

Много есть фотографий о партизанском движении. Для нас, поколения белорусов, воспитанных со школьной скамьи на произведениях Кулешова, Танка, Бровки, Адамовича и многих-многих других авторов послевоенной советской эпохи, тема партизанской борьбы кажется хорошо известной. Однако для западноевропейской публики знакомство с темой - это зачастую откровение. Ведь народное сопротивление во время Второй мировой войны ни в одной из стран даже и близко не достигло таких масштабов, как в Советском Союзе. И в особенности - на территории оккупированной Беларуси.

На снимках - фрагменты жизни белорусских партизан. Без прикрас, цензуры, воинствующего лоска. Реальная жизнь в борьбе с противником, с природными ненастьями, с суровым бытом, с самим собой, в конце концов. Чтобы выжить.

Здесь и фотографии с поля боя в 1943-1944 годах, во время трудных переправ через реки. Снимки партизанского досуга, нехитрых бытовых устройств (партизанская мельница, например), портретные кадры рядовых партизан и лидеров движения.

Партизанская конница переправляется через реку Случь. 1943 год
Партизанская конница переправляется через реку Случь. 1943 год

Особое место отводится операции "Багратион" - одной из самых масштабных в истории человечества по значению, охвату территории, числу участников и оружия, степени секретности и стратегическому замыслу. Именно она принесла освобождение Беларуси. И именно партизаны сыграли в ней решающую роль. Командование вермахта даже предположить не могло, что через непролазные белорусские болота возможно переправить танки и другую тяжелую технику. Да еще в таком количестве, за такой короткий срок и абсолютно незаметно для противника. О том, как это было, показано на фотографиях корреспондентов БЕЛТА, многие из которых стали хрестоматийными.

Например, работы легендарного фотокорреспондента БЕЛТА Владимира Лупейко, прошедшего всю войну и по праву ставшего гордостью агентства. Его авторские снимки составляют основу экспозиции.

Особого внимания заслуживают кадры, на которых запечатлены эмоции людей, затронутых жерновами войны. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чтобы хоть отчасти уловить, что им довелось пережить в годы войны.

В деревне Костюки на Борисовщине после освобождения. 1944 год
В деревне Костюки на Борисовщине после освобождения. 1944 год

Гвардии старший сержант Яков Платонов участвовал в освобождении родного села Ворошилы Богушевского района Витебской области. Встреча с близкими. Июль 1944 года
Гвардии старший сержант Яков Платонов участвовал в освобождении родного села Ворошилы Богушевского района Витебской области. Встреча с близкими. Июль 1944 года

К слову, именно такой подход к рассказу о Второй мировой войне - через показ ее ужасов и бедствий, тягот, лишений и трагедий, что выпали на долю ее участников, а не через демонстрацию военной мощи, планов военного командования и схем сражений - полностью совпадает с концепцией музея "Берлин - Карлсхорст", где проходит выставка.

Музей капитуляции

В столице Германии есть множество мест, где происходили значительные исторические события. Но вряд ли какое-либо из них может сравниться по своему всемирно-историческому звучанию с внешне ничем не примечательным зданием в берлинском районе Карлсхорст. Здесь в ночь с 8 по 9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции вермахта. Это означало окончание Второй мировой войны в Европе.

В то время было невозможно даже представить, что в этом месте будет открыт музей на принципах российско-германского партнерства. Однако это произошло. Не сразу, конечно. Путь к созданию совместного музея был долгим, непростым. И обе страны шли по нему весьма осторожно. Объединив усилия, они смогли отразить в постоянной экспозиции музея, полностью обновленной в 2013 году, реалии самой жестокой и кровопролитной войны, которую европейские державы когда-либо вели друг против друга. Так музей успешно выполняет свою важнейшую задачу - способствовать взаимопониманию и сближению народов.

Тема Второй мировой войны, действительно, способствует единению ряда стран, в том числе Беларуси и Германии. "Для нас поддержание исторического диалога и сохранение памяти о событиях Второй мировой, Великой Отечественной войны - одна из центральных тем, которые являются стержнем белорусско-германских взаимоотношений, - поясняет Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко. - Неслучайно и визит Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в Беларусь в прошлом году (первый в истории отношений визит такого высокого уровня) был в этом историческом контексте. Это было своеобразным сигналом, что на данном этапе развития двусторонних отношений Германия хочет акцентировано показать свое понимание важности Беларуси, тех жертв, которые понесла наша страна в годы Второй мировой войны, той исторической ответственности, которую Германия несет за тот сложный трагический период нашей совместной истории".

Чтобы помнили...

Год назад, летом 2018-го, находясь в мемориальном комплексе "Тростенец", Франк-Вальтер Штайнмайер апеллировал к искусству как средству познания страшной сути войны и называл в качестве примера известную кинодраму "Иди и смотри". Фильм снят на основе повести Алеся Адамовича, события разворачиваются в оккупированной Беларуси в 1943 году, а главный герой - подросток, которого, к слову, проникновенно сыграл непрофессиональный актер Алексей Кравченко.

В год премьеры, приуроченной к юбилейной дате - 40-летию Победы, фильм произвел колоссальное впечатление на публику. "Это была встреча лицом к лицу с войной. Не такой войной, которая была известна до этого. Нет, с той войной, которая затмила собой память обо всех предыдущих войнах, которая травмировала целые поколения и исказила облик нашего континента: это был поход германского вермахта против Советского Союза. И целью этого похода было истребление", - констатировал германский лидер.

Кинокартина востребована и по сей день. Современное поколение, конечно, смотрит фильм по-другому, не так, как послевоенное. Но все равно смотрит - кинолента значится в топе рейтингов лучших в мире фильмов о войне. То есть интерес к произведениям визуального искусства о войне сохраняется. Организация мероприятий к юбилейным датам, в том числе выставок хроникальных фотографий - один из способов не дать угаснуть такому интересу. Важно изучать историю, передавать ее каждому следующему поколению. "Частью этой исторической памяти европейцев, а в первую очередь немцев, неизбежно является и история Беларуси. После почти трех десятилетий независимости пришло время для того, чтобы эта страна в нашем сознании и понимании вышла из тени Советского Союза, но прежде всего, чтобы Беларусь воспринималась как государство с собственной историей, настоящим и будущим", - говорил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Нынешний год - юбилейный для Беларуси, год 75-летия освобождения страны от фашистских захватчиков. И разумеется, под знаком этой даты были и будут организованы многие мероприятия.

"Среди подавляющего большинства германского общества есть глубокое понимание ответственности, вины за события времен войны. Хотя поколение уже сменилось, но это чувство действительно глубоко в них сидит, они очень бережно заботятся о мемориалах советским воинам. Например, к 75-летию Победы началась реконструкция Трептов-парка, на это выделены большие средства, - рассказывает Денис Сидоренко. - Для того, чтобы это понимание, как часть наших отношений, сохранялось, мы тоже должны в Германии на различных площадках обозначить важность для нас даты 75-летия освобождения Беларуси. Подчеркнуть ее значение для нашего суверенитета, независимости, понимания своей собственной сегодняшней миссии как страны".

Операция "Багратион". В наступлении под Минском. Июнь 1944 года
Операция "Багратион". В наступлении под Минском. Июнь 1944 года

Белорусские партизаны входят в освобожденный от немецких оккупантов Минск. Июль 1944 года
Белорусские партизаны входят в освобожденный от немецких оккупантов Минск. Июль 1944 года

Фотовыставка БЕЛТА "Беларусь помнит. 75 мгновений войны" занимает почетное место в череде мероприятий юбилейного для страны года. С 26 июня она экспонировалась в Российском доме науки и культуры в германской столице, а 17 июля открылась в музее "Берлин - Карлсхорст". В обоих случаях это была не просто презентация экспозиции, а интересное памятное событие с участием родственников ветеранов, историков, дипломатов, представителей общественности.

В день открытия выставки в Российском доме науки и культуры Денис Сидоренко вручил бывшей узнице Минского гетто Татьяне Вселюбской юбилейную медаль "75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков". А в завершение состоялся показ того самого фильма "Иди и смотри".

Начало работы фотоэкспозиции БЕЛТА в музее "Карлсхорст" ознаменовалось проведением дискуссионного клуба с участием представителей Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, немецких историков, экспертов.

"Для нас важно предоставить еще одну возможность немецкой общественности осознать роль Беларуси как страны, которая находилась в эпицентре военных событий, под оккупацией и где совершалось огромное число преступлений против человечества", - пояснил посол.-0-

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БЕЛТА, ВОВ, выставка, Германия, фотография
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