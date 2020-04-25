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Общество
25 апреля 2020, 13:13

Танцевальный стрим, массаж и йога: чем заняться на самоизоляции с партнером, если вы от всего устали?

Фото из архива
Фото из архива

Более десяти спикеров — психолог, сексолог, известные пары, которые готовы поделиться опытом своих отношений, — проведут онлайн-консультации для белорусских семей, находящихся на удаленке. Как избавиться от стрессов, жить в гармонии с близкими и правильно заботиться друг о друге, расскажут белорусские звезды и эксперты онлайн-марафона "Пока все дома" с 25 апреля по 8 мая.

Спустя пару месяцев самоизоляции оказалось, что карантин также влияет на отношения внутри семьи. Из-за того, что люди проводят "слишком много времени" вместе, привычный уклад жизни приходится перестраивать. Например, в Китае после ослабления карантина многие пары разъехались. Тревожность, отсутствие возможности уединиться слишком накалило их отношения за месяц.

Узнали о том, как добровольная самоизоляция влияет на белорусские пары.

— Мы с женой вместе больше 10 лет. Я часто в разъездах: гастроли, концерты, мероприятия. Сейчас же большую часть времени провожу дома, с семьей. Очень ценю эту возможность, счастлив, что могу быть рядом с дочкой и своей супругой. Сегодня забота о близких — ответственность каждого из нас. С другой стороны, привычной жизни на колесах мне не хватает. Иногда накатывает стресс, хочется побыть наедине с собой, но крайне сложно остаться с собой "тет-а-тет", когда находишься в добровольной самоизоляции с семьей,рассказывает участник марафона Иван Вабищевич.

Так же, как вода помогает поддерживать баланс в организме, бренд "Святой Источник" предлагает белорусам найти гармонию в своих отношениях, которые у многих из-за отсутствия личного пространства сейчас проходят испытание на прочность. Про то, как избавляться от накопившегося стресса, а также про то, как ухаживать за своим ментальным и физическим здоровьем, находясь в четырех стенах, расскажут спикеры онлайн-марафона "Пока все дома".

— В нашей жизни большое место занимает семья. То, что сегодня мы больше времени стали проводить дома, с близкими, нужно рассматривать как возможность. Шанс заняться тем, на что раньше не всегда хватало времени, — рассказывает представитель бренда "Святой Источник" Денис Крупец. — С другой стороны, не стоит забывать про личное пространство. Договоритесь об определенных часах, в течение которых каждый член семьи занят своим делом. Важно соблюдать баланс, так же, как и с водой: минимум 1,5 литра заботы в день на одного человека.

Онлайн-марафон "Пока все дома" от "Святого Источника" пройдет в формате прямых трансляций в stories в Instagram-аккаунтах у спикеров. Выступления начнутся 25 апреля, а закончатся 8 мая: мастер-классы от психолога, сексолога, тренеров по парным танцам и не только будут чередоваться с личными историями известных белорусских пар. Они расскажут, как построены отношения в их семье, бывают ли у них в паре проблемы, что помогает им справляться с трудностями.

— Отсутствие личного пространства, цикличность происходящего, социальная изолированность от других людей способны вызвать стресс, который сказывается на отношениях в семье. Чтобы избавляться от накопившегося напряжения, нужно находить отвлеченные занятия, они позволят хотя бы на время остаться наедине с собой. Попробуйте то, что раньше не пробовали: спорт, танцы, эксперименты на кухне, "не забивайте" на внешность — наш собственный внешний вид может стать фактором раздражения,рассказывает психолог, медицинский блогер Алина Волченко. — Еще одна важная привычка, которая позволит вам остаться в гармонии с собой, — правильный и здоровый распорядок дня. Находясь дома 24/7, мы лишены структуры времени, которая была раньше. Вам нужно придумать себе новый тайминг и при этом не забыть добавить в свое расписание полезные ежедневные занятия. Полноценный сон, достаточная физическая активность, сбалансированное питание — без перееданий — правильный питьевой режим, или не менее 1,5 литров воды в сутки, помогают заботиться о ментальном и физическом здоровье каждого члена семьи. Например, час спорта в день в разы снижает уровень стресса.

Прямые трансляции и мастер-классы будут начинаться в 19:00. Подробный таймлайн и ссылки на спикеров мероприятия:

25.04 Наталья Дичковская, руководитель первой в Беларуси Школы красоты и естественного омоложения – "Секреты домашнего ухода за кожей М и Ж".

26.04 Мария Андреева, психолог, гештальт-терапевт – "Когда вся жизнь теперь дома".

27.04 Мария и Михаил Кашкан, прямая трансляция – "Наша история".

28.04 Евгений Москалев, фитнес-тренер – "Антистресс-тренировки".

29.04 Иван Вабищевич и Наталья Мицкович – прямая трансляция, "Наша история".

30.04 Лера Авсеева, основательница школы любви к себе – "Я/мы дома".

01.05 Лариса и Андрей Пекуровы, прямая трансляция – "Наша история".

02.05 Зоя Пришивалко, сексолог – "Секс на карантине".

03.05 Катерина Коврова, магистр психологии – "Как пережить карантин с ребенком? Советы родителям".

04.05 Ульяна Прусак, тренер-диетолог – "Как не застрять у холодильника на весь день? Правила грамотного рациона".

06.05 Face Bar One, Алена Кабак, косметик-эстетист – "Массаж лица друг другу".

07.05 Кристина Белинская, йог – "Асаны на изоляции".

08.05 EL GATO DANCE CENTER, хореографы Корзун Марина и Кузьмин Роман, парные танцы West coast swing.

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