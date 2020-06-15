Танцы в Instagram и фотоуроки по рисованию - как центр допобразования перешел в онлайн-режим

Последние несколько месяцев завершившегося учебного года стали настоящим испытанием как для школьников и их родителей, так и для педагогов. В условиях пандемии построить дистанционные уроки, чтобы они были эффективными и увлекательными, - та еще задача. Причем педагогам пришлось в кратчайшие сроки не только вписать в рамки интернет-пространства учебную программу, но и подумать о досуге школьников и организовать занятия по интересам в online-формате. Как ребят учили брейк-дансу и рисованию на расстоянии, корреспонденту БЕЛТА рассказали директор минского Центра дополнительного образования детей и молодежи "Маяк" Елена Михайлиди и педагог дополнительного образования отдела художественного воспитания Дмитрий Зинкевич.

- Елена Михайловна, расскажите немного о вашем центре, основных направлениях его деятельности.

- Наше учреждение образования работает уже 44 года. Более 5 тыс. ребят посещают 425 объединений по интересам. Занятия с педагогами дополнительного образования организованы в головном корпусе, клубах "Ровесник" и "Формат", в 13 учреждениях образования Ленинского района. Гордость центра - пять творческих коллективов, которые имеют почетные звания. Это народная студия декоративно-прикладного творчества "Золотые руки" (соломоплетение), народная студия дизайна одежды "Свой стиль", образцовые студии декоративно-прикладного творчества "Художественная керамика" и изобразительного искусства "Волшебный мир", а также образцовый ансамбль танца "Пралесачка".

- Сегодня цифровизация становится неотъемлемым элементом развития системы образования. Как ваше учреждение внедряет в образовательный процесс современные информационные технологии?

- Конечно, мы не остаемся в стороне от этих глобальных современных процессов. К примеру, уже реализовали проект "Социальное развитие подростков посредством вовлечения их в активную культурно-досуговую деятельность в условиях дополнительного образования". Его идея состояла в том, чтобы разработать и внедрить в социальные сети конструктивную виртуальную квест-игру Smart КRОК ("Умный шаг"). Ее цель - развитие интеллектуальных способностей ребят, тренировка внимания и памяти, прививание навыков здорового образа жизни.

Сейчас развиваем еще один проект - инновационный образовательный стартап социально активной молодежи SAM как альтернативу потребительскому бродяжничеству в подростковой среде. Для этого мы создали совместно с Парком высоких технологий мобильное приложение для подростков "Free Time: первая работа и полезный досуг". Его интерфейс позволяет выбрать определенную социальную активность. В категории "Досуг" представлены объекты активных или более спокойных видов отдыха. При выборе пользователем категории "Работа" приложение укажет, где подросток сможет подработать.

- Как изменился формат занятий в центре в условиях пандемии? Пришлось ли выстраивать по-новому учебный процесс и корректировать программы?

- Обычно учебные занятия проходят в непосредственном контакте педагогов и учащихся в учебных кабинетах, хореографических и спортивных залах. Но сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка во всем мире внесла определенные коррективы и в деятельность нашего центра. Когда в конце марта стало понятно, что в сложившихся условиях необходимо гибко перестроиться и временно перейти на дистанционное обучение, на повестку дня сразу вышло большое количество вопросов: проводить ли обучение в режиме онлайн либо делать записи занятий и выкладывать их на сайте, какое программное обеспечение использовать, какой формат занятий лучше, какие технические средства использовать для записи занятий, в каких помещениях проводить съемку, каким образом проверять выполнение заданий.

При этом мы решили не корректировать действующие программы дополнительного образования, а просто начать дистанционное обучение, используя те ресурсы, которыми на тот момент располагали. Ни к кому из педагогов не предъявляли жесткие требования: каждый мог построить образовательный процесс в своем объединении так, как он это видел и мог осуществить. Так, например, формат фотоуроков особенно хорошо зарекомендовал себя в объединениях по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству. Специфика кружков художественного и физкультурно-спортивного профилей требовала другого формата - видео. Выяснилось, что для съемки и демонстрации занятий достаточно возможностей смартфонов, планшетов, стационарных компьютеров или ноутбуков.

- Расскажите о практике дистанционной формы обучения. Учитывая, что большая часть занятий в центре творческая и требует личного контакта наставника и учащихся, как удалось наладить взаимодействие?

- У нас уже есть опыт организации дистанционного обучения для наших педагогов. Благодаря этому удалось организовать обучение воспитанников объединений по интересам в новых условиях.

Хочу отметить, что в коллективе оперативно и творчески отреагировали на сложившуюся обстановку. Не пойти на занятия, а обучаться онлайн не выходя из дома - такую альтернативу оценили не только учащиеся, но и их родные, которые активно включились в обучение по-новому. Для этого достаточно было зайти в рубрику "Дистанционное обучение. Занятия по интернету. Смотри, выполняй!" на главной странице нашего сайта. Используя подборки материалов, наши воспитанники, их родители, бабушки и дедушки стали участниками интеллектуальных и спортивных занятий, окунулись в мир живописи, театра, декоративно-прикладного творчества и моды, научились поддерживать танцевальную форму и работать над вокальным двухголосием, узнали много нового и занимательного по экономике и фотоделу, экологии и техническому творчеству. В "дистанционном "Маяке" было размещено около 300 дистанционных занятий по различным образовательным областям и направлениям. В качестве обратной связи рассматривались видео- и фотоотчеты о выполнении заданий, выставки-галереи творческих работ воспитанников центра.

- Что показал опыт, как учащиеся и их наставники реагировали на дистанционное обучение? Нужно ли проходить специальную подготовку педагогу дополнительного образования, чтобы эффективно проводить онлайн-занятия?

- Проанализировав работу центра за последние два месяца, пришли к выводу, что наши педагоги достаточно быстро смогли приспособиться к новым реалиям, а учащиеся охотно включились в работу. Они постоянно поддерживали связь в чатах и мессенджерах. Но при этом ребятам все же не хватало живого общения с педагогами и сверстниками.

Что касается дополнительной подготовки педагогов, то она необходима лишь по техническим вопросам и организации обратной связи. Ведь наставнику нужно понять, какие затруднения могут возникнуть у учащихся, и постараться сразу же их решить. При наличии в коллективе опытных методистов с высокой информационной культурой такую подготовку вполне можно осуществить своими силами.

Одним из первых, кто смог быстро адаптироваться к новым условиям дистанционного обучения, стал педагог Дмитрий Зинкевич - руководитель объединения по интересам HUNTERS (брейк-данс). Он разработал проект BREAK IDEA - серию онлайн мастер-классов по брейк-дансу.

- Дмитрий Валерьевич, в каком формате работали с детьми до пандемии? С какими трудностями пришлось столкнуться при переходе на дистанционное обучение?

- До пандемии учебные занятия проходили в традиционном формате в танцевальном зале в группах по 12-15 человек. Я показывал и объяснял элементы танца, а учащиеся их выполняли. На занятии такого формата легко осуществить обратную связь с каждым ребенком: указать на неточности в исполнении, дополнительно продемонстрировать элемент танца, корректировать действия.

В Instagram я создал онлайн-проект BREAK IDEA, направленный на развитие брейкинга среди молодежи. Он рассчитан на начинающих и опытных танцоров и представляет собой серию обучающих видеороликов, построенных по принципу "увидел-повторил". Я демонстрирую различные элементы танца и пошагово объясняю технику их выполнения. Поэтому перевести детей в онлайн-формат благодаря этому проекту мне было не сложно. Для этого, правда, пришлось дополнительно изучить основы видеомонтажа и озвучивания. Но это и не назовешь трудностями. Современный педагог ведь должен применять информационно-коммуникационные технологии на занятиях. Мы с коллегами делились опытом и даже принимали участие в занятиях друг друга. Заодно смогли освоить новые для себя направления.

Занимаясь дистанционно, ученикам пришлось проявить больше самоорганизованности и стать более внимательными.

- Будете ли внедрять какие-то элементы дистанционного обучения в новом учебном году? Какие вообще видите плюсы и минусы у занятий в онлайн-формате?

Однозначно можно сказать: онлайн-обучение имеет место как дополнение к традиционному формату. Этот опыт стал полезным для всех нас.

Плюсом дистанционного обучения считаю некоторую свободу для ребят: они не привязаны к месту и времени проведения учебных занятий. К минусам - отсутствие социального взаимодействия между ними. Ну и проконтролировать процесс обучения сложно. Но увидеть результаты работы я все же смог: ребята регулярно высылали видеоотчеты о своих успехах.

Мария ШНА,

БЕЛТА.-0-