Тарасенко: медучреждения готовятся к возможному росту заболеваемости в связи с омикрон-штаммом

Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медучреждения готовятся к возможному росту заболеваемости COVID-19 в связи с приходом в Беларусь омикрон-штамма, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Учреждения здравоохранения проводят подготовительные работы на случай эпидемического неблагополучия по заболеваемости коронавирусной инфекцией в связи с выявлением нового штамма омикрон", - сказал Александр Тарасенко.
/Будет дополнено/.-0-
Минздрав: все инфицированные омикрон-штаммом минчане не были привиты