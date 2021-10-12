Тарасенко: необходимо пропагандировать в обществе традиционное семейное воспитание

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо пропагандировать в обществе традиционное семейное воспитание. Такое мнение журналистам высказала член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Наталья Тарасенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа депутата в округах - это встречи в коллективах. И каждый раз, встречаясь с людьми разного возраста, хочется донести постулат: семья лежит в основе всего. В семье начинается воспитание ребенка, и наше первичное отношение к ребенку, его запросам, интересам определяет то, каким наш ребенок вырастет в будущем, - сказала Наталья Тарасенко. - Ребенок может полноценно развиваться на примерах матери или отца. Папа и мама - это настоящая, традиционная семья. И мы должны сделать все для того, чтобы пропагандировать правильное, позитивное семейное воспитание".

По словам парламентария, должен быть налажен конструктивный диалог между школой и семьей. "Будучи директором школы, я всегда старалась, чтобы у нас в школе были родители. Не допускать родителей в школьное образование - это просто преступление. Мы должны научить наших детей гордиться родителями. В нашей школе была такая замечательная игра по станциям "Город мастеров", и на каждой станции мастером был родитель: пекарь, педагог, медработник. И поверьте, это особо было значимо для детей из семей порой неблагополучных. И то хорошее, честное, настоящее, что он увидел в самом близком человеке, будет сопровождать его всю жизнь, - добавила она. - Поэтому хочется пожелать нашим семьям быть счастливыми и воспитывать счастливых детей. Какими бы наши семьи не были, родители вкладывают в понятие "счастье" практически одни и те же компоненты. Каким должен быть ребенок: добрым, заботливым, честным, искренним. Не всякой семье удается это привести в определенную форму. И цель учреждений образования, всей системы образования - дошлифовать, дополнить. Ребенок учится тому, что видит у себя дома. А мы говорим: семья - это первый дом, а второй дом для нас - всегда школа. Поэтому будем учить наших детей быть счастливыми".-0-