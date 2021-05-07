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07 мая 2021, 15:45

Тарасенко о белорусской вакцине: технология хорошо апробирована

Фото из архива
Фото из архива
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7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технология, по которой создана белорусская вакцина против COVID-19, хорошо апробирована, заявил журналистам заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время получен кандидатный вариант вакцины - так называемая вакцина в пробирке. "Мы пошли по пути создания вакцины классического типа - убитой цельновирионной. Это технология хорошо апробирована - применяется уже больше столетия. Основным из ее преимуществ является наличие в вакцине полного набора антигенов, необходимых для выработки иммунного ответа. Это инактивированная вакцина, в которой полностью отсутствует угроза восстановления патогенных свойств вируса. Этот тип вакцины хорошо изучен, мало реактогенен и на него отсутствуют отдаленные побочные реакции и последствия", - сказал Александр Тарасенко.

Недостаток - трудоемкость и длительные сроки создания по сравнению, например, с векторными вакцинами. Технология разработки и производства предусматривает работу с высокопатогенным материалом, поэтому требует высокого уровня биологической защиты. Необходимые условия для этого в стране есть в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

Еще одним плюсом вакцины является возможность при необходимости оперативно менять ее состав, если будут выявлены значительные изменения в свойствах циркулирующих вирусов. Технология позволяет включать разные варианты вируса в вакцинный препарат.

В настоящее время в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии ведется постоянный мониторинг циркулирующих вариантов вируса, в том числе и выявление разнообразия среди завозных штаммов, то есть осуществляется скрининг образцов, полученных от пациентов с COVID-19, прибывших из-за рубежа.

"Создание вакцины непростой процесс. Далее перед нами стоят задачи по оценке безопасности и эффективности полученной вакцины в пробирке, а также проведения доклинических и клинических испытаний полученного препарата", - сказал главный государственный санитарный врач. В этой работе принимают участие специалисты различных медицинских учреждений страны и Национальной академии наук. Работа находится на жестком контроле главы государства.

"В мире, когда вакцин не хватает, страна, имеющая высокий уровень в области биотехнологий, может и должна иметь собственное производство вакцин. Вот почему так важно разработать отечественный препарат. Собственная вакцина - гарантия биобезопасности, а значит, национальной безопасности государства, - уверен он. - В результате реализуемого проекта мы возродим наши технологии и компетенции, что в будущем позволит встречать биологические угрозы более подготовленными".-0-

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