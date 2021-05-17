ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 17 мая 2021
Минск Облачно с прояснениями +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:01 Произведенный в Беларуси "Спутник V" поступает потребителю только после контроля качества - Беляев Общество
21:55 Байден: число случаев заражения коронавирусом впервые снизилось во всех штатах В мире
21:49 Движение троллейбусов на ул.Кунцевщина в Минске остановлено из-за порыва контактной сети Регионы
21:45 Тарасенко рассказал, сколько средств будет затрачено на вакцинацию белорусов "Спутником V" Общество
21:40 БНТУ презентовал образовательные программы на выставке в Самарканде Общество
21:34 Стали известны победители и призеры ЧЕ по плаванию в эстафетах 4х100 м вольным стилем Спорт
21:19 Финал гандбольного турнира "Стремительный мяч" стартовал в Минске Спорт
21:07 Международная конференция по веб-программированию стартует 18 мая в БГУ Общество
20:56 Венгерская спортсменка Катинка Хоссу выиграла первое золото ЧЕ по плаванию в Будапеште Спорт
20:52 Желающие смогут привиться вакциной "Спутник V" на выставке "Здравоохранение Беларуси" Общество
20:42 Три белорусских пловца квалифицировались в финал ЧЕ в Венгрии Спорт
20:27 Сообщение о минировании нескольких торговых центров в Минске не подтвердилось Происшествия
20:22 СБ ООН из-за позиции США вновь не согласовал заявление по Израилю и Палестине В мире
20:16 В Италии с 21 июня отменят комендантский час В мире
20:12 На БМЗ восстановили работу цехов после аварийного отключения насосов Регионы
19:59 Милиция проверяет сообщение о минировании нескольких торговых центров в Минске Происшествия
19:57 "Минсктранс" с 7 июня меняет расписание некоторых пригородных маршрутов Регионы
19:43 Движение троллейбусов в сторону Кунцевщины восстановлено Регионы
19:38 Кухарев поручил проверить безопасность велодорожек Минска Регионы
19:30 Число нелегальных пересечений границ ЕС в январе - апреле выросло на треть В мире
19:25 Житель Барановичей подозревается в убийстве жены: та погибла от множественных травм Происшествия
19:18 В Минске из-за порыва контактной сети остановились троллейбусы в сторону Кунцевщины Происшествия
19:09 Генассамблея ООН проведет заседание по ситуации на Ближнем Востоке 20 мая В мире
19:03 Столичная поликлиника с 18 мая начинает выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19 Регионы
19:00 В Беларуси на 1 мая зарегистрировано примерно на 10% меньше безработных, чем год назад Общество
18:51 ВОЗ вторую неделю подряд фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 в мире В мире
18:45 "Минскэнерго" за I квартал освоило инвестиций на более чем Br60 млн Регионы
18:38 В Ночь музеев в центре Минска пройдут квесты по истории столицы и медицины Афиша
18:37 Солигорчанин стал жертвой фишингового сайта интернет-банкинга - похищено более Br2 тыс. Происшествия
18:27 Нидерланды отменят часть коронавирусных ограничений 19 мая В мире
Все новости
Все новости
Общество
17 мая 2021, 21:45

Тарасенко рассказал, сколько средств будет затрачено на вакцинацию белорусов "Спутником V"

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Байден: число случаев заражения коронавирусом впервые снизилось во всех штатах
Желающие смогут привиться вакциной "Спутник V" на выставке "Здравоохранение Беларуси"

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Себестоимость вакцины "Спутник V" ориентировочно Br52, рассказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Ориентировочно Br52. Это два компонента, - сказал Александр Тарасенко, отвечая на вопрос о себестоимости вакцины. - Можем умножать на 5,5 млн населения, которое планируем привить до конца года, и получится вся сумма. Это только себестоимость вакцины, не включая расходные материалы".

На стадии, когда решался вопрос с закупкой вакцин, Минздравом изучалась эффективность разных вариантов, их применение в других странах, регистрация. Одним из критериев, по которым выбиралась вакцина, была ее цена. "Вакцина Pfizer изначально предлагалась по стоимости около $80. Я думаю, не каждый бы отдал такую сумму за вакцину, а для государства это были бы определенные расходы", - сказал Александр Тарасенко.

Минздрав ставит задачу вакцинировать не менее 60% населения республики к концу года. Национальный план вакцинации на 2021-2022 годы предусматривает четыре этапа. "Мы находимся на первом и втором этапах, а всего их четыре. Приоритет на сегодня отдан работникам здравоохранения, образования, социальной защиты и лицам старше 60 лет. Третий этап - это работники транспорта, торговли, общепита, бытового обслуживания, которые по роду своей деятельности могут иметь контакты с инфицированными. Четвертый - все желающие", - отметил главный государственный санитарный врач.

Он добавил: в перспективе с большой долей вероятности вакцинация против коронавирусной инфекции будет включена в национальный календарь прививок.

Что касается длительности действия прививок против COVID-19, этот вопрос еще исследуется. "Ввиду того что недостаточно изучена длительность поствакцинального иммунитета, мы считаем, что будет действовать до года. Математические расчеты, которые проводят производители, показывают даже и два года. Корректировка по вакцинации населения в республике будет проводиться с учетом данных поствакцинального иммунитета", - добавил Александр Тарасенко.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вакцинация Министерство здравоохранения
Добавить БЕЛТА в избранное
Новости рубрики Общество
Фото из архива Произведенный в Беларуси "Спутник V" поступает потребителю только после контроля качества - Беляев
Фото из архива БНТУ презентовал образовательные программы на выставке в Самарканде
Фото из архива Международная конференция по веб-программированию стартует 18 мая в БГУ
Фото из архива Желающие смогут привиться вакциной "Спутник V" на выставке "Здравоохранение Беларуси"
Фото из архива В Беларуси на 1 мая зарегистрировано примерно на 10% меньше безработных, чем год назад
Сергей Рачков Рачков: закон о нацбезопасности призван обеспечить стабильность в нашем государстве
Главное
Лукашенко подписал закон по вопросам обеспечения национальной безопасности
"Три вопроса о госпрограмме": многовекторность социальной поддержки населения Беларуси
Санэпидслужба дала рекомендации для организаторов летнего оздоровления по профилактике COVID-19
СУПЕРАКЦИЯ в Minsk World! Покупайте машино-место и получайте СКИДКУ на покупку квартиры! До 100 евро за квадратный метр!
Топ-новости
Лукашенко подписал закон о государственной защите. Кто и на каких условиях сможет ею воспользоваться
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Пашиняном
Более 350 компаний из 16 стран мира примут участие в выставке "Белагро"
Тарасенко рассказал, сколько средств будет затрачено на вакцинацию белорусов "Спутником V"
Рачков избран в состав Бюро Постоянного комитета МПС по вопросам мира и международной безопасности
Петришенко примет участие в заседании Совета ЕЭК
Сообщение о минировании нескольких торговых центров в Минске не подтвердилось
Дзермант об активности НАТО у белорусских границ: они готовятся к реальной войне
СМИД ОДКБ в Душанбе обсудит международную обстановку и примет важные политические заявления
БНТУ презентовал образовательные программы на выставке в Самарканде
Гуманитарный груз с китайской вакциной от COVID-19 доставят 18 мая в Беларусь
Белорусские пловцы пробились в полуфинальные заплывы ЧЕ в Венгрии
МИД к 80-летию начала Великой Отечественной войны запускает проект в соцсетях
КГК проведет горячие линии о доступности рынков для производителей сельхозпродукции
Шпаковский: информсопровождение противозаконных действий подпадает под определение экстремизма
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.