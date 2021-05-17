Тарасенко рассказал, сколько средств будет затрачено на вакцинацию белорусов "Спутником V"

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Себестоимость вакцины "Спутник V" ориентировочно Br52, рассказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Ориентировочно Br52. Это два компонента, - сказал Александр Тарасенко, отвечая на вопрос о себестоимости вакцины. - Можем умножать на 5,5 млн населения, которое планируем привить до конца года, и получится вся сумма. Это только себестоимость вакцины, не включая расходные материалы".

На стадии, когда решался вопрос с закупкой вакцин, Минздравом изучалась эффективность разных вариантов, их применение в других странах, регистрация. Одним из критериев, по которым выбиралась вакцина, была ее цена. "Вакцина Pfizer изначально предлагалась по стоимости около $80. Я думаю, не каждый бы отдал такую сумму за вакцину, а для государства это были бы определенные расходы", - сказал Александр Тарасенко.

Минздрав ставит задачу вакцинировать не менее 60% населения республики к концу года. Национальный план вакцинации на 2021-2022 годы предусматривает четыре этапа. "Мы находимся на первом и втором этапах, а всего их четыре. Приоритет на сегодня отдан работникам здравоохранения, образования, социальной защиты и лицам старше 60 лет. Третий этап - это работники транспорта, торговли, общепита, бытового обслуживания, которые по роду своей деятельности могут иметь контакты с инфицированными. Четвертый - все желающие", - отметил главный государственный санитарный врач.

Он добавил: в перспективе с большой долей вероятности вакцинация против коронавирусной инфекции будет включена в национальный календарь прививок.

Что касается длительности действия прививок против COVID-19, этот вопрос еще исследуется. "Ввиду того что недостаточно изучена длительность поствакцинального иммунитета, мы считаем, что будет действовать до года. Математические расчеты, которые проводят производители, показывают даже и два года. Корректировка по вакцинации населения в республике будет проводиться с учетом данных поствакцинального иммунитета", - добавил Александр Тарасенко.-0-