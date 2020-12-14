Тариф "Белпочты" на отправку писем вырастет с 15 декабря

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тарифы на услуги по пересылке простой письменной корреспонденции (почтовой карточки, письма, бандероли) по территории Беларуси вырастут с 15 декабря, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт "Белпочты".

Пересылка простой почтовой карточки, простого письма (бандероли) массой до 20 г увеличится на 6 копеек и будет стоить Br0,6 с учетом НДС, тариф за каждые последующие 20 г не изменится.

Ранее тарифы на эти услуги повышались в августе 2019 года.

Изменение тарифов не коснется других внутриреспубликанских услуг, услуг по пересылке международных почтовых отправлений.-0-