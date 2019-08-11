Тарифы на услуги ЖКХ в текущем году повышаться не будут - Кухарев

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в текущем году повышаться не будут. Об этом вице-премьер Владимир Кухарев заявил в эфире телеканала
"В этом году тарифы расти не будут, останутся прежними", - отметил Владимир Кухарев.
По его словам, в соответствии с поручением главы государства ежегодный рост тарифов на ЖКУ не должен превышать $5 в эквиваленте. В текущем году в качестве эксперимента стоимость услуг повышалась в два этапа. С 1 января подорожали услуги газо-электро и водоснабжения, водоотведения, по капремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений, размеры возмещения расходов на электроэнергию, а с 1 июня - отопление и горячее водоснабжение.
"Анализ показал, что это был удачный эксперимент. Претензий по стороны населения серьезных не было", - сказал вице-премьер.-0-
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