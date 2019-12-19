Тарифы на внутренние пассажирские ж/д перевозки повышаются в Беларуси

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлены новые тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки внутри республики. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №96 от 12 декабря 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 10 копеек, на региональных и межрегиональных линиях они возрастут в среднем на 5% в сравнении с действующим уровнем тарифов.

"Стоимость проезда пассажиров поездами городских линий в пределах одного тарифного пояса по направлению Минск-Пассажирский - Беларусь увеличится на 10 копеек, в пределах двух тарифных поясов по одному направлению Минск-Пассажирский - Смолевичи при проезде через Городище - также на 10 копеек, - отметили в министерстве. - Проезд поездами региональных линий экономкласса по направлению Минск-Пассажирский - Руденск подорожает на 5 копеек, Минск-Пассажирский - Смолевичи - на 4 копейки, Минск-Пассажирский - Беларусь - на 3 копейки. Стоимость проезда в поездах региональных линий бизнес-класса по направлению Минск-Пассажирский - Бобруйск вырастет на 32 копейки, в направлении Минск-Пассажирский - Орша - на 39 копеек".

Постановлением также предусмотрено изменение тарифов на перевозку багажа и грузобагажа в среднем на 5%.

"Увеличение тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в последний раз было произведено в марте-апреле 2018 года, - напомнили в МАРТ. - Сегодня уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок ж/д транспортом не достигает 20%. Бюджетное субсидирование в республике на эти услуги не осуществляется. Таким образом, решение о пересмотре тарифов принято согласно запланированным на 2019 год параметрам в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом".

В министерстве обратили внимание, что от уровня тарифов и окупаемости затрат напрямую зависит возможность проведения перевозчиком неотложных мероприятий по поддержанию качества и безопасности перевозок, обновления подвижного состава и повышения качества оказываемых населению услуг по перевозке.-0-