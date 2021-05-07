Татарицкий: память о Победе мы должны передать следующим поколениям

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Дня Победы цветы к мемориальному комплексу "Масюковщина" возложил председатель Госстандарта Валентин Татарицкий, специалисты центрального аппарата комитета и его организаций - БелГИСС и Белорусского государственного центра аккредитации. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Госстандарта.

"Если мы не будем помнить о подвиге наших отцов, дедов, прадедов, не будем помнить события, которые способствовали тому, что мы живем под мирным небом в независимой стране, то, по большому счету, у нас как у нации не будет будущего, - сказал Валентин Татарицкий. - Приходя и ухаживая за памятниками, обелисками, другими объектами, мы показываем достойный пример подрастающему поколению. У нас много сделано с точки зрения сохранения памяти о тех, кто защищал Отечество. Придя на любой исторический объект, невольно погружаешься в атмосферу, которая пронизана непомерным горем. Эту память нужно передавать следующим поколениям, и тогда мы останемся достойной нацией".

Мемориальный комплекс "Масюковщина" - памятник военнопленным и гражданским лицам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в одном из крупнейших на оккупированной территории бывшего Советского Союза концентрационном лагере смерти Шталаг-352. В этом лагере фашисты применяли особо жестокую систему пыток и унижений человеческого достоинства. С июля 1941 года по 3 июля 1944 года в лагере погибли более 80 тыс. солдат и офицеров Советской Армии, попавших в плен, и мирных жителей, согнанных в лагерь из Минска и окрестных деревень.

Мемориал расположен посреди небольшого соснового парка. К гранитному монументу ведут ступени. На фасаде главной стены памятника надпись: "Сучаснiкi i патомкi, схiлiце галовы. Тут спяць вечным сном тыя, хто не стаў на каленi перад ворагам". В память о погибших горит Вечный огонь. На территории мемориала расположены братские могилы, каждая из которых обозначена мраморной черной плитой. Посреди парка установлена белая ротонда, где под стеклом лежит Книга памяти, в которую занесены фамилии около 10 тыс. бывших узников Шталага-352. Но имена более 70 тыс. погибших в концлагере до сих пор неизвестны.-0-

Фото gosstandart.gov.by