Татьяна из Минска выиграла 591 954 рубля. Это крупнейший джекпот за всю историю "Спортлото 5 из 36"!

17 марта в "Спортлото 5 из 36" был разыгран джекпот – крупнейший за всю 11-летнюю историю электронных интерактивных игр. Татьяна из Минска выиграл 591 954 рубля!

Женщина, не скрывая радости на лице, рассказывает, как узнала о победе:

– Услышали по радио о том, что ищут победителя. Подумали, что это мы. Вечером пришли с работы, проверили. Это был шок! Эмоции положительные, прыгала по комнате, вся семья была рада и счастлива, эмоции не передать было! До этого выигрыши были, но небольшие, хотя мы продумывали какие-то цифры.

На самый волнующий всех вопрос – "как удалось победить? " – Татьяна честно отвечает:

– Я далека от математики или каких-то расчетов. Просто поставили цифры наугад – и вот итог, – улыбается женщина. – Могу сказать, что сегодня я счастливый человек.

Счастливая обладательница джекпота поделилась мыслями о том, куда его потратит.

– Думали и решали всей семьей. Распределим выигрыш на обеспечение нашего счастливого будущего – моего личного и нашей семьи.

Джекпот в "Спортлото 5 из 36" стал 41-м разыгранным по счету. При этом он является крупнейшим за всю историю этой игры. Более того, Татьяна сорвала джекпот, который превышает три предыдущих в сумме, – он формировался больше года и за это время стал воистину огромным.

Всего же за прошедшие две недели победители игр "Спорт-пари" выиграли более 1 322 384 рублей. 151 532 рублей было разыграно в "КЕНО" , свыше 288 549 рублей получили победители "БЛИЦ" . В игре "Спортпрогноз" выигрышный фонд составил более 97 141 рубля. Игроки "Спортлото 6 из 49" выиграли 115 313 рублей, а в "Спортлото 5 из 36" – свыше 649 702 рублей!

Компания "Спорт-пари" поздравляет всех наших победителей и желает всем игрокам удачи!

"Спорт-пари" – помогаем побеждать!

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