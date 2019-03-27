Татьяна из Минска выиграла 591 954 рубля. Это крупнейший джекпот за всю историю "Спортлото 5 из 36"!

17 марта в
Женщина, не скрывая радости на лице, рассказывает, как узнала о победе:
– Услышали по радио о том, что ищут победителя. Подумали, что это мы. Вечером пришли с работы, проверили. Это был шок! Эмоции положительные, прыгала по комнате, вся семья была рада и счастлива, эмоции не передать было! До этого выигрыши были, но небольшие, хотя мы продумывали какие-то цифры.
На самый волнующий всех вопрос – "как удалось победить? " – Татьяна честно отвечает:
– Я далека от математики или каких-то расчетов. Просто поставили цифры наугад – и вот итог, – улыбается женщина. – Могу сказать, что сегодня я счастливый человек.
Счастливая обладательница джекпота поделилась мыслями о том, куда его потратит.
– Думали и решали всей семьей. Распределим выигрыш на обеспечение нашего счастливого будущего – моего личного и нашей семьи.
Джекпот в "Спортлото 5 из 36" стал 41-м разыгранным по счету. При этом он является крупнейшим за всю историю этой игры. Более того, Татьяна сорвала джекпот, который превышает три предыдущих в сумме, – он формировался больше года и за это время стал воистину огромным.
Всего же за прошедшие две недели победители игр
Компания "Спорт-пари" поздравляет всех наших победителей и желает всем игрокам удачи!
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|Результаты игры "КЕНО"
|Результаты игры "Спортлото 5 из 36"
|Результаты игры "Спортлото 6 из 49"
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