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Общество
17 июня 2020, 20:42

Техническая оснащенность белорусских больниц очень высокая - Шевцов

Дмитрий Шевцов. Фото из архива
Дмитрий Шевцов. Фото из архива

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень технической оснащенности белорусских больниц очень высокий, заявил в эфире СТВ главный врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов, сообщает БЕЛТА.

"Конечно, у нас есть чем гордиться. Я даже боюсь сравнивать с тем, что было 15, 10 и даже 5 лет назад, можно несколько часов рассказывать. Потому что медицина - это (несмотря на то что консервативная) быстро развивающаяся отрасль, она никогда не стоит на месте, - подчеркнул Дмитрий Шевцов. - Такое понятие, как томограф, наверное, это было что-то из диковинки. Аппараты ИВЛ были, но по сегодняшним меркам это были очень небезопасные, я бы так сказал. Сейчас ультрасовременные аппараты стоят везде. Я говорю не про Минск - я говорю про регион. Когда ездишь на родину, общаешься со своими коллегами, друзьями, понимаешь, что уровень оснащенности очень высокий. Это интеллектуальные ИВЛ, интеллектуальные наркозные аппараты, УЗИ эксперт-класса, которые стоят не только в клиниках где-то в областных, в Минске, как было раньше, это уже и в поликлиниках есть. Три года назад никогда бы не поверил, если бы мне сказали, что в каждом центре на уровне поликлиники будет томограф".

Главврач отметил: чем выше оснащенность материально-технической базы, тем быстрее можно качественно и точно поставить диагноз. "А своевременная постановка диагноза - это залог успешности лечения", - подчеркнул он.

Дмитрий Шевцов высоко оценил уровень подготовки медиков в стране. "Подготовка очень тяжелая в медицинских вузах, потому что дается большой объем, большая ответственность", - сказал он.-0-

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