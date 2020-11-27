27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Техническая проверка системы оповещения пройдет сегодня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"Сегодня будет проводиться проверка оповещения населения с использованием бегущей строки в эфире телеканалов и в главном меню интерактивного телевидения Zala с трансляцией текста "Проводится проверка системы оповещения. Никаких действий не требуется", - рассказали в пресс-службе. - Кроме этого, пользователи операторов, находящиеся на территории Бешенковичского района, получат СМС-сообщение с текстом "Проводится проверка системы оповещения. Никаких действий не требуется".

МЧС просит отнестись с пониманием к необходимости подобной проверки.-0-