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27 ноября 2020, 10:32

Техническая проверка системы оповещения пройдет сегодня

Фото из архива
Фото из архива

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Техническая проверка системы оповещения пройдет сегодня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"Сегодня будет проводиться проверка оповещения населения с использованием бегущей строки в эфире телеканалов и в главном меню интерактивного телевидения Zala с трансляцией текста "Проводится проверка системы оповещения. Никаких действий не требуется", - рассказали в пресс-службе. - Кроме этого, пользователи операторов, находящиеся на территории Бешенковичского района, получат СМС-сообщение с текстом "Проводится проверка системы оповещения. Никаких действий не требуется".

МЧС просит отнестись с пониманием к необходимости подобной проверки.-0-

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