Технически оборудовать границу с Россией стоит почти Br3 млрд - Головченко

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технически оборудовать белорусско-российскую границу, по предварительным расчетам, обойдется бюджету в Br2,5-Br3 млрд. Такие цифры премьер-министр Беларуси Роман Головченко озвучил в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Во время передачи Роман Головченко по просьбе ведущего прокомментировал некоторые предложения программы перемен от оппозиционных сил. Они, в частности, предлагали организовать таможенный и пограничный контроль на белорусско-российской границе, выйти из Союзного государства. По словам премьер-министра, как только появились такие предложения, в правительстве примерно посчитали, во сколько может обойтись оборудование границы: это потребует примерно Br2,5-Br3 млрд, а на работы уйдет около 3-5 лет. Но это только экономическая сторона вопроса, заметил глава правительства.

"Помимо чисто технических вопросов, давайте посмотрим с точки зрения человека, что для нас это дает. У нас, по разным данным, 650 тыс. белорусов проживают в Российской Федерации. Кто-то работает, кто-то учится. Они пользуются теми же правами, что и граждане Российской Федерации. Это все перечеркнуть? То есть мы переходим на коммерческие отношения: приехал и пользуешься правами иностранного гражданина. Хотят этого наши люди?" - задал риторический вопрос Роман Головченко.-0-