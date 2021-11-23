Технические эксперты Еврокомиссии ознакомились с условиями проживания беженцев в ТЛЦ

23 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Группа технических экспертов Еврокомиссии побывала сегодня в пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.

Эксперты ЕК ознакомились с тем, как живут беженцы в ТЛЦ. Сейчас здесь находится около 1,8 тыс. человек, среди которых немало детей и женщин.

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк рассказал экспертам, как организован быт, питание, медобслуживание беженцев. "Есть необходимый запас продуктов. Процесс питания проходит организованно, продукты выдают в отапливаемых палатках. Потоки женщин, детей и взрослых разведены", - отметил он. Обеспечено горячее питание: чай, каша с мясом плюс выдача продуктовых наборов с консервами, кондитерскими изделиями, фруктами. Для малышей выдаются также подгузники, детское питание.

Еще один вопрос - организация медицинской помощи. Виктор Пранюк отметил, что в ТЛЦ круглосуточно дежурят две бригады скорой помощи. Ежедневно медики консультируют 40-70 человек. При необходимости госпитализируют. Сейчас в больницах находятся трое детей и двое взрослых беженцев. Выявлен среди беженцев и один случай коронавируса. Впрочем, не в ТЛЦ. Мужчину с пневмонией доставили в Гродно из Щучинского района.

Оказывается беженцам и психологическая помощь. Для этих целей привлекают волонтеров.

Особенная поддержка детям. Им выдают игрушки, мячи и другие предметы для игр, чтобы по возможности скрасить быт.

Осмотрели эксперты и места размещения беженцев в ТЛЦ. Под них отведено около 1/5 площадей комплекса. Все обеспечены спальными принадлежностями, в том числе одеялами и спальными мешками.

Создание достойных условий для беженцев продолжается. Сегодня, к примеру, рядом с ТЛЦ планируют развернуть полевую баню, чтобы у людей была возможность помыться и привести себя в порядок.

Изучив условия в ТЛЦ, эксперты уехали, отказавшись что-либо комментировать для прессы.-0-