Технические вузы Беларуси и Ташкента организуют совместные студотряды

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Белорусского национального технического университета во главе с ректором Сергеем Харитончиком посетила Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Во время визита были проведены переговоры с руководством ТашГТУ по вопросам согласования совместных образовательных программ, организации совместных студенческих отрядов и согласования процедуры зачисления студентов, обучающихся по совместным образовательным программам.

Также в рамках визита состоялось заседание ученого совета ТашГТУ, на котором ректору БНТУ было присвоено звание Почетного доктора Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова.-0-

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