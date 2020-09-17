"Техника связи" передала в медучреждения более 140 тыс. масок

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство медицинских масок организовано в ОАО "Техника связи", медучреждениям передано более 140 тыс. масок, сообщил БЕЛТА официальный представитель Госкомвоенпрома Владимир Лавренюк.

Автоматическая линия по производству масок передана из Китая. Предприятие выпускает маски для пациентов и медработников, в приоритете производство масок для медперсонала, эффективность бактериологической фильтрации которых составляет 98%. В процессе изготовления масок используется фильтрующий материал Low Melt производства турецкой компании в сочетании с отечественным материалом спанбел производства ОАО "Светлогорскхимволокно".

С 14 сентября производство масок в ОАО "Техника связи" переведено на круглосуточный режим.

По данным на 17 сентября, медучреждениям передано более 140 тыс. масок, из них около 3000 - на безвозмездной основе.

Вместе с медицинскими на предприятии налажено производство бытовых масок, эффективность бактериальной фильтрации которых на основании проведенных испытаний составляет 75%.-0-

Фото Госкомвоенпрома