Технопарк БГУ открывает высокотехнологичное производство радиоэлектронной аппаратуры

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учебно-научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Унитехпром БГУ" открывает высокотехнологичное производство радиоэлектронной аппаратуры, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.

Церемония состоится 20 января. "Изготовление электронного оборудования станет одним из направлений научно-технологического парка БГУ. Здесь планируется создание макетных образцов, мелкосерийный выпуск и проведение выходного технического контроля изделий. Особенность новой технической площадки заключается в двунаправленном векторе работы и возможности реализовать любую новаторскую идею в области электроники. Ее функционирование ориентировано на непрерывность образовательного и научно-практического процесса студентов университета. Это является ключевым в содержании реализуемой в БГУ модели "Университет 3.0", которая предусматривает подготовку специалистов с востребованными инновационными, изобретательскими и предпринимательскими компетенциями", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, специалисты технопарка разработают по индивидуальному заказу приборы разной сложности - от электронных узлов до компьютеризированных измерительно-управляющих систем как по макету студентов и преподавателей университета, так и по заказу сторонних организаций. В настоящее время на участке выполняются работы по изготовлению электронных модулей и датчиков для наноспутника БГУ нового поколения. Начат мелкосерийный выпуск многофункциональных измерительных комплексов Alma Meter 2. В ближайшее время запустят опытную партию интеллектуальных украшений, предназначенных для мониторинга окружающей среды. Авторами проекта выступили студенты факультета радиофизики и компьютерных технологий.

Технический участок укомплектован многофункциональным оборудованием для механической обработки деталей, полуавтоматического и ручного монтажа электронных компонентов, сборки и настройки электронных узлов изделий. Среди них фрезерный и токарный станки с числовым программным управлением, лазерный гравировальный станок, высококачественный принтер для 3D-макетирования, безокулярный стереомикроскоп.

Учебно-научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Унитехпром БГУ" создано в 1999 году с целью производства инновационной продукции. В 2017 году ему присвоен статус научно-технологического парка. Сегодня предприятие занимается разработкой, производством и реализацией медицинского, измерительного и вычислительного оборудования; оригинальных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, приборов для спутниковых систем мониторинга транспорта, пищевых обогатительных добавок, фитосолей, препаратов для подкормки растений.-0-