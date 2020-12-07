Техрегламент на никотинсодержащую продукцию планируется разработать в ЕАЭС

7 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Технический регламент на никотинсодержащую продукцию, в который будут включены популярные сейчас системы нагревания различных смесей и жидкостей, планируется разработать в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщила сегодня во время видеомоста помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Комиссия планирует включить в план разработки техрегламентов союза технический регламент на никотинсодержащую продукцию. Разработчиком планируется определить Армению", - сказала Ия Малкина.

Она напомнила, что в феврале 2020 года Совет ЕЭК своим решением дополнил единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках ЕАЭС, пунктом "Никотинсодержащая продукция. Наполнители для систем доставки никотина, в том числе безникотиновые". "В настоящее время отсутствуют обязательные требования к такой продукции, как в рамках союза, так и в рамках законодательств государств - членов Союза, - отметила Ия Малкина. - От традиционных курительных табачных изделий эта продукция отличается тем, что она потребляется путем вдыхания аэрозоля или пара, образующихся не в результате горения и тления, а в результате нагревания табачной смеси или никотинсодержащей либо безникотиновой жидкости. При этом в процессе потребления этой продукции выделяются такие токсичные для человека вещества, как формальдегид, ацетальдегид, акролеин, нитрозонорникотин, бензол, монооксид углерода и другие".

"Стороны поддержали целесообразность установления единых обязательных требований к никотинсодержащей продукции в техническом регламенте союза. Разработка, согласование и принятие технического регламента займет от полутора до двух лет и предполагает в том числе публичное обсуждение проекта, оценку его регулирующего воздействия, одобрение коллегией и его принятие решением Совета ЕЭК", - добавила Ия Малкина.-0-