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30 декабря 2019, 11:19

Техрегламент на средства пожарной безопасности вступит в силу в ЕАЭС с 1 января

Фото из архива
Фото из архива

30 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" начнет действовать на территории ЕАЭС с 1 января 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Документ распространяется на специфические товары, которые обеспечивают пожарную безопасность, помогают предотвращать и тушить пожары, сохранять имущество, спасать людей из огня и т.д., - пояснили в ЕЭК. - Перечень продукции, на которую распространяются требования техрегламента, определен в приложении к нему. Это, в частности, огнетушители, пожарные шкафы, оповещатели, пожарные напорные рукава, специальная защитная одежда пожарного, пожарное оборудование и многое другое".

Техрегламент устанавливает единые обязательные требования, основные понятия, правила идентификации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения и обращения их на едином союзном рынке, а также порядок оценки соответствия. Эти средства подлежат оценке соответствия техническому регламенту в формах сертификации или декларирования соответствия в зависимости от степени предотвращаемого риска.

"Вступающий в силу технический регламент ЕАЭС очень важен для всех участников рынка, ведь он определяет правила выпуска и безопасного обращения средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, - отметил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко. - С 1 января 2020 года можно говорить о снятии еще одного технического барьера на пути к экономической интеграции наших стран".

С даты вступления техрегламента ЕАЭС в силу выдача или принятие документов об оценке соответствия продукции обязательным требованиям, ранее установленным актами, входящими в право союза, или законодательством государства - члена ЕАЭС, не допускается. "Переходные положения, установленные Коллегией ЕЭК, позволяют изготовителям и пользователям средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до 1 июля 2021 года плавно перейти на работу по единым правилам. До этой даты будут действовать ранее выданные документы об оценке соответствия, допускаются изготовление и реализация продукции по прежним нормам", - добавили в пресс-службе.-0-

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