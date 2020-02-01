Телеканал "Беларусь 24" отмечает 15-летие

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный спутниковый телеканал Белтелерадиокомпании "Беларусь 24" отмечает 15-летие, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

"Впервые международный спутниковый канал Белтелерадиокомпании вышел в эфир 1 февраля 2005 года. С тех пор вещание не останавливалось ни на минуту: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю телеканал рассказывает о жизни современной Беларуси. А своих зрителей он нашел в более чем 100 странах мира", - рассказали в пресс-службе.

В сетке вещания десятки проектов: новости, аналитические обзоры, авторские программы, эксклюзивные кинопоказы и онлайн-трансляции важнейших событий республики. Основу эфира "Беларусь 24" составляют лучшие программы телеканалов Белтелерадиокомпании и Агентства теленовостей, проекты собственного производства, а также передачи других национальных каналов страны. Вечерние выпуски информационных программ дублируются субтитрами на английском языке.

За 15 лет на телеканале многое изменилось: технология вещания стала еще более современной, география расширилась, появились новые интерактивные площадки для обратной связи с телезрителями, значительно увеличилась аудитория.

"Мы не стоим на месте, постоянно развиваемся, формат эфира обновляем ежегодно, но наши принципы остаются неизменными: информация должна быть актуальной и объективной, достоверной и своевременной, - отмечает руководитель "Беларусь 24" Александр Мартыненко. - Сегодня международный канал распространяется в пакетах платного ТВ - через операторов спутникового и кабельного телевидения, в IPTV-сетях и на OTT-платформах. В зоне уверенного приема сигнала - Россия, Украина, страны СНГ, Европа, США и Канада. Всего более 100 стран. Но самое главное - эфир телеканала доступен в любой точке мира, где есть подключение к сети Интернет. Даже в Антарктиде наша полярная экспедиция получает новости с родины. Поэтому без преувеличения можно сказать, что потенциальная аудитория нашего телеканала - это весь земной шар".

Зарубежным зрителям уже полюбились проекты о белорусской природе, архитектуре и их уникальности, об истории Беларуси и ее национальной кухне. Героями программ становятся политики, бизнесмены, спортсмены, врачи, медиаперсоны, а также иностранные гости, каждого из которых с Беларусью связывает какая-то история. "Беларусь 24" благодарит всех своих зрителей за то, что 15 лет они вместе с телеканалом, обещает и в дальнейшем быть современным и интересным.-0-