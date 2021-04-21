Телеканал "Беларусь 3" покажет "Реквием" Джузеппе Верди к 35-летию чернобыльской трагедии

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" 26 апреля к 35-летию чернобыльской трагедии покажет мессу Джузеппе Верди "Реквием" в исполнении всемирно известных артистов оперы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

25 апреля на сцене Большого театра Беларуси прозвучит одна из самых известных работ итальянского композитора Джузеппе Верди. Свой "Реквием" мастер написал под влиянием ряда личных трагедий, когда один за другим на тот свет ушли близкие сердцу люди. Бессмертное произведение Верди с течением времени нашло отклик во всем мире, став не только частью репертуара многочисленных театров, но и символом высоких чувств светлой памяти и искренней жалости.

Накануне 35-летия трагедии на Чернобыльской АЭС Большой театр почтит память жертв тех трагических событий исполнением "Реквиема", в котором примут участие звезды театральных площадок различных стран - прима Мариинского театра Екатерина Семенчук, обладательница многочисленных премий, в том числе Гран-при конкурса BBC "Певец мира" в Кардиффе (2015), Надежда Кучер, солист Гамбургской оперы Александр Рославец и белорусский тенор из австрийского Graz Opera, победитель "Опералии" Пласидо Доминго (2018) Павел Петров. Для каждого из солистов исполнение мессы Джузеппе Верди на сцене Большого театра станет первым. За дирижерским пультом зрители увидят Дмитрия Матвиенко, а главным хормейстером выступит народная артистка Беларуси Нина Ломанович.

Телеверсию траурной мессы социокультурный канал медиахолдинга представит 26 апреля в 18.40.-0-