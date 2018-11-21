Телеканал Euronews будет освещать подготовку к II Европейским играм

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал Euronews осветит подготовку к II Европейским играм. Соответствующее соглашение подписали сегодня в Минске директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин и директор по международным продажам телеканала Кьелл Штайн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Согласно договору с телекомпанией, в эфире будет размещено 532 видеоролика, посвященных Беларуси и II Европейским играм 2019 года. Кроме того, в эфир выйдут знакомые европейскому зрителю программы о путешествиях и туристической отрасли - "Фокус", "Метрополитан", "Открытки" и серия спортивных репортажей о подготовке Минска к масштабному континентальному событию.

"Освещение II Европейских игр невозможно без широкого участия массмедиа. Среди партнеров дирекции Euronews занимает особое место. Телезрители канала в соответствии с нашим соглашением смогут увидеть материалы о подготовке к II Европейским играм. Совместный опыт поможет в будущем для освещения многих значимых мероприятий спортивного и общественно-политического значения. Уверены, информационная поддержка телеканала Euronews поможет нам привлечь внимание еще большего количества болельщиков и туристов не только из Европы, но и со всего мира", - отметил Георгий Катулин.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тыс. спортсменов разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах станут квалификационными к Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-

Фото Дирекции II Европейских игр