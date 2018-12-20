Телеканал ОНТ представит 21 декабря новый проект "Тревожная кнопка"

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал ОНТ представляет новый проект "Тревожная кнопка", сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь телеканала Светлана Тихонова.

В новом проекте телеканала ОНТ - хроника событий, требующих вмешательства экстренных служб, правосудия или общественного резонанса. "Телезрители увидят съемки с места событий, услышат актуальные комментарии. Динамичный, интригующий рассказ о чрезвычайных происшествиях дополнят реконструкции и компьютерная графика. А обширная корреспондентская сеть телеканала позволит оперативно реагировать на события в любом уголке Беларуси. Вся информация, которую телезрители увидят в эфире, будет доступна круглосуточно в любой точке мира на сайте ont.by и в социальных сетях программы. Ведущими "Тревожной кнопки" стали новые лица телеканала ОНТ - Анастасия Таранко и Марина Мороз. Скоро у программы появится и мужское лицо", - рассказала Светлана Тихонова.

Выходить в эфир "Тревожная кнопка" будет по пятницам в 16. 20. Премьера состоится 21 декабря. В 2019 году к основному выпуску добавятся два более кратких в рамках программы "Наше утро" - их покажут по вторникам и четвергам.

"Квадрокоптеры, экшн-камеры, техника мобильной передачи данных - у «Тревожной кнопки» ультрасовременный арсенал технических возможностей. Но в основе всего этого стоит, конечно, достоверная и проверенная информация¸ - отметил директор дирекции информационного вещания телеканала ОНТ Анатолий Занкович. - Раскрывать все карты пока, конечно, не будем - лучше включайте телеканал ОНТ, и, я уверен, мы вас удивим".-0-