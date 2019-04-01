Телеканал ОНТ запустил мультимедийный флешмоб "Гимн 2.0"

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал ОНТ запустил масштабный мультимедийный флешмоб "Гимн 2.0", сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь телеканала Светлана Тихонова.

В декабре 2002 года по инициативе телеканала ОНТ в стране впервые прошла акция "Споем гимн вместе". Впоследствии она переросла в традицию независимой Беларуси, в которой с удовольствием принимают участие как профессиональные музыканты, так и простые граждане, а также известные персоны: государственные деятели, выдающиеся спортсмены и артисты.

"В 2019 году Беларусь отмечает сразу несколько знаменательных дат: четверть века главного правового фундамента страны - Конституции, 25 лет института президентства в нашей стране, 75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Войти в историю есть шанс и у каждого белоруса. Телеканал ОНТ запустил масштабный мультимедийный флешмоб "Гимн 2.0", участие в котором может принять каждый. Не обязательно обладать выдающимися вокальными данными или дорогой аппаратурой. Не нужно быть звездой, спортсменом или ученым. Никаких цензов и границ - ни возрастных, ни профессиональных, ни территориальных. Все что требуется - просто спеть гимн от души и снять на телефон или планшет, а после отправить видео на ОНТ", - рассказала Светлана Тихонова.

Петь гимн можно в любой точке мира. "Мы приглашаем всех присоединиться к нашему флешмобу. Видео можно присылать через форму на сайте телеканала до 1 июня или прийти на стенд ОНТ на международной специализированной выставке "СМИ в Беларуси" 2 мая с 14.00 до 18.00, 3 мая с 11.00 до 18.00, 4 мая с 9.00 до 14.00, и мы запишем вас на месте. Кульминация акции состоится в День Независимости 3 июля во время праздничного концерта у стелы "Минск - город-герой" и в эфире ОНТ", - отметила пресс-секретарь.

Светлана Тихонова добавила, что первыми участниками мультимедийного флешмоба стали оперный певец и солист Большого театра Беларуси Владимир Громов, телеведущая ОНТ Екатерина Тишкевич, представительница Беларуси на XVII Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2019" Ксения Галицкая, хоккеист молодежной команды "Динамо-Минск", рабочий МАЗ, представитель силовой структуры, а также простой прохожий.-0-