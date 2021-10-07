Телеканалы Белтелерадиокомпании начинают новый вещательный сезон

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания 9 октября запускает музыкальное талант-шоу "X-Factor в Беларуси". Долгожданная премьера проекта даст яркий и громкий старт вещательному сезону 2021/2022 - с новинками познавательного, информационного, развлекательного и спортивного контента в эфире телеканалов медиахолдинга. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Осенние выходные на телеканале "Беларусь 1" ознаменуются шоу-проектом беспрецедентного масштаба: десятки часов эфирного времени, около трех сотен незаурядных вокалистов, вдохновляющие истории личных побед и звездные наставники Ольга Бузова, Сергей Соседов, Руслан Алехно и Серега в поисках того самого фактора Икс. Франшиза "X-Factor", снискавшая симпатии зрителей по всему миру, теперь и в Беларуси", - рассказали в пресс-службе.

Продолжает выходить на "Беларусь 1" документальная премьера сезона - 12-серийный художественно-публицистический цикл "Партизанский рубеж", в основу которого легли рассекреченные свидетельства народного сопротивления на оккупированных немецко-фашистскими захватчиками белорусских землях. Новыми сериями пополнятся фирменные программы телеканала "Один день", "Маршрут построен", "Скажинемолчи", "Смысл жизни" и другие. Журналисты Агентства теленовостей представят аудитории овые проекты, тематические рубрики и ток-шоу, а также обновленный формат воскресной информационно-аналитической программы "Главный эфир".

В эфире "Беларусь 2" совсем скоро ожидаются сразу две премьеры. В проекте "На крючке" ведущие вместе с психологами и медиками подробно разберут аспекты такого распространенного явления, как различные зависимости, разрушающие здоровье и привычный уклад жизни. Сетку интеллектуально-развлекательных шоу-викторин дополнит проект "Всей семьей". В каждом выпуске в веселых творческих испытаниях за главный приз сразятся две семьи. Авторы продумали конкурсы таким образом, чтобы столкнуть интересы поколений - детей и их родителей, проверить лидерские качества, физическую подготовку и навыки взаимодействия каждого из участников соревнующихся команд. Принесет новый сезон и новые выпуски викторины "Башня", кулинарного шоу "На неделю" и других программ, а в молодежном проекте "Пин_код" в режиме интерактивного реалити-кастинга профессиональная продюсерская группа телеканала выберет нового ведущего среди десятка претендентов.

Одна из премьер нового сезона "Беларусь 3" уже выходит в эфире социокультурного телеканала - это цикл образовательных лекций "Кафедра", где представители экспертного сообщества и научные исследователи простыми словами раскрывают сложные темы из различных областей знаний, культуры и истории искусств. Также в новом сезоне выйдет проект "Композиторы Беларуси", посвященный жизни и творчеству знаковых представителей музыкального искусства страны. Дополнятся выпуски программы лучшими произведениями упомянутых композиторов в живом исполнении ведущих музыкальных коллективов. Подхватят музыкальную эстафету "Вечера с симфоническим оркестром" - телевизионные концерты оркестра Белтелерадиокомпании под управлением главного дирижера Александра Высоцкого посвящены различным этапам истории белорусской академической музыки. Часть произведений давно покинула филармонические сцены, часть долгое время считалась утерянной. Собрать обширное музыкальное наследие мастеров в единый цикл помогли приглашенные специалисты.С новыми выпусками новый сезон начинают и полюбившиеся зрителям проекты - тревел-шоу "Я хочу это увидеть!", языковедческая викторина "Своими словами", кулинарно-историческое шоу "Белорусская кухня" и портретный цикл "Кадры жизни".

Спортивный канал медиахолдинга "Беларусь 5" дополнит сетку фирменных программ интеллектуально-развлекательным шоу "Игра головой". Гости в студии - именитые белорусские спортсмены - будут соревноваться на интеллектуальной площадке, отвечая на каверзные вопросы ведущего. В перспективных планах телеканала - трансляции нового спортивного сезона по фигурному катанию (этапы Кубка мира, чемпионаты мира и Европы) и биатлону (этапы Кубка мира, чемпионат мира). Не прекращается работа и по олимпийским проектам, которые будут выходить во время зимней Олимпиады в Пекине - зрители "Беларусь 5" увидят спортивные состязания в прямом эфире и максимальном объеме.-0-