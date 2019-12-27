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27 декабря 2019, 21:40

Телеканалы Белтелерадиокомпании подготовили новогодние сюрпризы для зрителей

Фото из архива
Фото из архива
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27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. К Новому году творческая команда Белтелерадиокомпании начала готовиться заранее. Праздничное оформление телеканалов, спецвыпуски проектов, поздравительные видеоролики уже появились в эфире, но в саму новогоднюю ночь зрителей ждет еще больше сюрпризов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

31 декабря сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1" и международном спутниковом телеканале "Беларусь 24" начнется праздничное шоу "Новый год на Макаенка, 9", специально снятое Белтелерадиокомпанией в одном из павильонов национальной киностудии "Беларусьфильм". Помимо концертных выступлений зрителей ждет множество шуток, игр и розыгрышей. В новогоднюю ночь на "Беларусь 1" заглянут ведущие и других каналов медиахолдинга, которые поздравят телезрителей, общаясь в непринужденной праздничной обстановке со звездными гостями. Олег Скрипка и группа "Вопли Видоплясова", Тима Белорусских, Дмитрий Колдун, Naviband, "Белорусские песняры", Alekseev, Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", Джо Линн Тернер, группы "Моя Мишель", "Без билета" и "Леприконсы", Александр Солодуха, Алена Ланская, Руслан Алехно, Инна Афанасьева, Виталий Воронко и многие другие исполнители подарят зрителям свои лучшие и новые песни.

1 января зрители "Беларусь 1" продолжат принимать поздравления и подарки от ведущих и звездных артистов. К праздничному концерту "Новый год на Макаенка, 9" присоединятся известные блогеры и знаменитые белорусские спортсмены, а также будет организовано караоке со зрителями. Следом начнется концерт Таисии Повалий "Сердце - дом для любви". Днем телезрители увидят "Главную елку страны".

Телеканал "Беларусь 2" предлагает самым маленьким зрителям посмотреть чудесные анимационные фильмы, подросткам поучаствовать в квестах вместе с телеведущими, а взрослым провести новогоднюю ночь в компании героев добрых комедий и приключенческих фильмов.

Уже с самого утра 31 декабря телеканал "Беларусь 3" порадует маленьких зрителей добрыми сказками в проекте "Дабраранак". Программа "Беларуская кухня" на протяжении всего дня будет накрывать праздничный стол вместе со зрителями. Сначала будут раскрыты секреты приготовления блюда "Рабрынкі". Далее Елена Спиридович, шеф-повар Вартан и этнограф Лариса Метлевская поделятся со зрителями уникальными рецептами приготовления "Мачанкі", "Мяса пад белай поліўкай", "Галубцоў у чапцы", "Фаршыраванай качкі і куцці". Тематический выпуск подготовил и проект "Жывая культура", благодаря которому зрители узнают все секреты обряда "Цягнуць Каляду на дуба" в деревне Новины Березинского района Минской области.

Кроме того, зрители "Беларусь 3" увидят концерт "Новы год у класічным стылі". Под аккомпанемент Симфонического оркестра и Академического хора Белтелерадиокомпании выступят солисты Национального академического Большого театра Беларуси, заслуженные артисты Беларуси: Оксана Волкова, Елена Сало и Елена Шведова, народный артист Беларуси Владимир Петров, солист Василий Мингалев, артисты Белорусского государственного академического музыкального театра Николай Русецкий и Наталья Дементьева, артисты театра "Территория мюзикла" и Дмитрий Якубович, группа Jazzology и финалисты чемпионата Беларуси - 2018 по спортивно-бальным танцам Ангелина Михайлова и Виталий Войтешонок.

Вечером зрителей ждет настоящий новогодний сюрприз: праздничная программа "Карагод у Новы год". В концерте в современной аранжировке прозвучат белорусские народные песни. Более 7 лет эти композиции собирались в разных уголках Беларуси командой проекта "Наперад у мінулае". В новогоднюю ночь их исполнят любимые артисты и народные коллективы. Концерт будет состоять из двух отделений - в первом телеканал вместе со зрителями проводит уходящий год, во втором, сразу после курантов, - встретит 2020-й. Серию праздничных концертов в новогоднюю ночь на "Беларусь 3" продолжит "Блакітны агеньчык" Молодежного театра эстрады.-0-

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