Телекомпании Китая и Латинской Америки проявляют интерес к II Европейским играм

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телекомпании Китая и Латинской Америки проявляют интерес к трансляции II Европейских игр. Об этом сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов.

"Партнер дирекции испанская телекомпания ISB активно продает права на вещание по всему миру. Наша цель - болельщики в 160 странах должны увидеть II Европейские игры. Есть спрос на телетрансляции из азиатских стран и Ближнего Востока. Контракты уже заключены с представителями 15 стран, а еще по 46 документы находятся на стадии проработки", - отметил Анатолий Котов.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют около 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в девяти видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.-0-

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