Телемост с родственниками погибших в концлагере "Шталаг 354" состоится в Новополоцке

18 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня в Новополоцке пройдет телемост с родственниками советских солдат, погибших в стационарном лагере "Шталаг 354" в Боровухе, и российскими активистами-поисковиками. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник одела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Новополоцкого горисполкома Николай Романовский.

Организаторами онлайн-конференции являются Новополоцкий горисполком и Полоцкий государственный университет. "Год назад в микрорайоне Боровуха города Новополоцка обнаружили тетрадь с записями врача госпиталя для военнопленных стационарного лагеря "Шталаг 354". В ней были записаны фамилии около 400 красноармейцев. Благодаря этой уникальной находке в мемориальном комплексе "Звезда" в Новополоцке, посвященном жертвам фашизма, увековечены фамилии 106 воинов. Сегодня родственники некоторых из них выйдут с нами на связь в режиме онлайн. Они долгие годы разыскивали своих близких, пытались найти хотя бы тонкую ниточку, ведущую к дедам и прадедам, которые более семи десятилетий считались пропавшими без вести", - рассказал Николай Романовский.

Хабаровск, Смоленск, Кемерово, Иваново, Королев Московской области, Богородск Нижегородской области, Упоровский район Тюменской области, Лабинский район Краснодарского края, Шадринский район Курганской области - география телемоста будет обширной.

Кроме знакомства и общения с близкими погибших на территории Боровухи на видеоконференции белорусы и россияне обменяются опытом поисковой деятельности. Проведение телемоста приурочено к Году народного единства в Республике Беларусь и скорбной памятной дате - 80-летию начала Великой Отечественной войны. "На видеоконференции мы обсудим результаты деятельности поисковых отрядов Новополоцка совместно с Министерством обороны Беларуси. В том числе специалисты расскажут об установленных именах уроженцев России, погибших в немецком лагере для военнопленных и мирных граждан "Шталаг 354". Для поиска родных и близких красноармейцев были направлены письма в 43 региона Российской Федерации. Кропотливая работа администраций регионов России, общественных организаций и поисковиков позволила найти 10 родственников погибших. Работа в данном направлении продолжается", - подчеркнул Николай Романовский.

Он добавил, что в День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь в мемориальном комплексе "Звезда" состоится открытие новых мемориальных плит, на которых будут увековечены имена 67 красноармейцев.

Также участники телемоста обсудят вопросы сохранения исторической памяти в молодежной среде и международного сотрудничества, реализации проектов поискового движения в братских странах.-0-