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12 февраля 2020, 16:10

Телевизионный рекламный альянс: все участники рынка должны иметь равный доступ к исследованиям аудитории без посредников

Фото из архива
Фото из архива

12 февраля, Минск /БЕЛТА/. Все участники рекламного рынка должны иметь равный доступ к данным исследований без каких-либо юридических ограничений и посредников. С таким заявлением выступили учредители и руководители ООО "Телевизионный рекламный альянс", сообщает БЕЛТА.

Как стало известно из СМИ, между ООО "Алькасар Медиа Сервис" и ООО "Реальное измерение" на 2020 год заключен эксклюзивный договор на поставку данных исследований о телесмотрении телевизионных каналов. В число десяти измеряемых телеканалов включены "ТНТ International", "ВТВ", "ТВ3-Беларусь", "БелМузТВ", "ЕвропаПлюсТВ" и пять телеканалов Белтелерадиокомпании: "Беларусь 1", "Беларусь 2", "Беларусь 3", "Беларусь 5" и "НТВ-Беларусь".

"Вызывает недоумение, каким образом без согласования с Белтелерадиокомпанией и другими телекомпаниями принято такое решение, которое поставило вещателей и представителей рекламного рынка перед фактом, каким образом будет замеряться телесмотрение в 2020 году. При этом никаких предварительных переговоров с госканалами компания-исследователь ООО "Реальное измерение" не проводила. Мы предлагали ООО "Реальное измерение" заключить договор напрямую, но получили ответ, что решение о включении телеканалов в систему измерений принимает не измеритель, а компания-посредник ООО "Алькасар Медиа Сервис", с которой заключен эксклюзивный договор", - отметили руководители компании и учредители ТРА.

Вызывает сожаление, что компания-исследователь OOO "Реальное измерение" вместо того, чтобы быть абсолютно открытой и независимой для всех участников рынка, своими действиями фактически отстаивает коммерческие интересы отдельно взятой структуры "Алькасар Медиа Сервис". Все письменные обращения, адресованные этим структурам с конкретными предложениями сотрудничества, были проигнорированы. Очевидно, что причиной такой позиции является расторжение госкомпаниями с 1 января 2020 года контрактов на продажу рекламного эфира с ООО "Алькасар Медиа Сервис" и ООО "ВиАйБел" и создание собственного сейлз-хауса ООО "Телевизионный рекламный альянс".

"В этой ситуации считаем необходимым заявить свою позицию для всех участников рекламного рынка: мы всегда выступали и выступаем за независимые, объективные и достоверные исследования, организованные по технологиям и стандартам, принятым в международной рекламной практике. Мы считаем, что компания-исследователь должна быть максимально дистанцирована от любых коммерческих интересов представителей рекламного рынка. Только в этом случае предоставляемые этой компанией данные могут быть достоверными и объективными. Мы считаем, что все участники рекламного рынка должны иметь равный доступ к данным исследований без каких-либо юридических ограничений и посредников. Мы считаем, что результаты исследований не должны быть элементом шантажа и манипуляций в недобросовестной конкурентной борьбе", - подчеркнули в Телевизионном рекламном альянсе.

Принимая все это во внимание, невозможно считать данные исследований телевизионной аудитории от компании "Реальное измерение" независимыми. "В то же время с учетом нашей ответственности перед многочисленными рекламодателями, которые доверили нам свои рекламные бюджеты, мы готовы после изучения спецификации исследований и обсуждения коммерческих условий заключить договор на приобретение этих исследований у компании-исследователя напрямую, минуя любые посреднические структуры", - добавили в руководители компании и учредители ТРА.

Сложившаяся ситуация вынуждает Телевизионный рекламный альянс к активным действиям, направленным на построение другой системы измерений телеаудитории, основанной на принципах независимости, объективности и достоверности. Эти инициативы были поддержаны Президентом Беларуси на совещании с руководителями ведущих государственных СМИ 11 февраля. Поэтому до конца года на рынке заработает единый белорусский независимый, соответствующий всем международным стандартам измеритель. До этого времени дополнительным независимым источником информации о телесмотрении для рекламного рынка может стать созданный Белорусским институтом стратегических исследований аналитический программный продукт для обработки и анализа "больших данных", поступающих с телевизионной платформы Zala РУП "Белтелеком".

Зрителями интерактивного телевидения Zala является более половины населения страны (свыше 1,8 млн абонентов), чье телесмотрение фиксируется на постоянной основе. Агентствам и рекламодателям будет предоставлена возможность использовать эти данные в своей работе посредством доступа к веб-приложению.

ООО "Телевизионный рекламный альянс" на паритетной основе создано Белтелерадиокомпанией, ЗАО "Второй национальный телеканал", ЗАО "Столичное телевидение" и представительством телерадиокомпании "Мир" для продажи рекламного времени в эфире этих телекомпаний.-0-

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