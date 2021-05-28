Тема безбарьерного перемещения привитых от COVID-19 политизирована - министр ЕЭК

28 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Тема безбарьерного перемещения привитых от COVID-19 различными вакцинами граждан имеет в мире политическую подоплеку. Такое мнение высказал сегодня во время видео-моста член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тема, касающаяся вакцинации, признания вакцинации, использования вакцинации как варианта для безбарьерного перемещения граждан обсуждается на уровне и международных площадок, и на двустороннем уровне. И, конечно, она в определенной степени политизирована, потому что не только объективные какие-то аспекты учтены", - сказал Виктор Назаренко.

Касаясь Евразийского экономического союза, он напомнил, что главами государств и правительств дано поручение решить вопросы безбарьерного перемещения граждан внутри ЕАЭС. В частности, этими вопросами занимается в том числе Совет главных санитарных врачей ЕАЭС. "Этот совет на системном уровне рассматривает все аспекты и вопросы, как сделать, чтобы снять проблемы с взаимным перемещением граждан", - отметил он. Кроме многосторонних переговоров идут также и двусторонние переговоры между государствами ЕАЭС. "Потому что ситуация в каждой стране разная", - указал министр ЕЭК. При этом он заметил, что ВОЗ и другие международные организации считают: наличие вакцинации не является достаточным условием для безбарьерного перемещения.

Виктор Назаренко подчеркнул, что в настоящее время в ЕАЭС действует мобильное приложение "Путешествую без COVID-19". "Когда по результатам ПЦР-теста вы являетесь участником определенной информационной системы и наличие этого заключения по результатам исследования ПЦР достаточно для того, чтобы перемещаться в Россию и другие страны ЕАЭС. Сейчас разработчики этого проекта - Евразийский банк реконструкции и развития - уже начинают прорабатывать и дополнять его аспектами вакцинации", - сообщил министр ЕЭК.

"Для того, чтобы решить проблему безбарьерного сообщения, важно не только санэпидблагополучие на конкретной территории, очень важно, чтобы была готова транспортная инфраструктура к выполнению противоэпидемических мероприятий", - добавил он.

"Я рассчитываю, что вакцины, которые применяются на территории ЕАЭС, будут признаны, они уже признаются многими странами ЕС. Эта тема, повторю, имеет политическую подоплеку, не столько обоснованную санэпидблагополучием", - подытожил Виктор Назаренко.-0-