Тематическая выставка "Военные годы газетной строкой" открывается в БГПУ

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематическая выставка "Военные годы газетной строкой", посвященная 76-й годовщине Великой Победы, открывается сегодня в Белорусском государственной педагогическом университете имени Максима Танка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

На выставке будут представлены документы, хранящиеся в фондах музея: газеты, посвященные студентам и преподавателям БГПУ, воевавшим в годы Великой Отечественной войны, их фотографии, благодарности, письменные воспоминания и письма семьям, справки о прохождении военной службы, удостоверения личности.

"В наших силах сохранить память о героях, которые мужественно сражались за наше светлое настоящее", - отметили в пресс-службе.-0-