Темой первого урока в школах станет строка из стихотворения Янки Купалы "Маладая Беларусь"

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в 2019 году планируется провести в понедельник, 2 сентября. Темой первого урока послужит строка из стихотворения Янки Купалы "Маладая Беларусь" - "Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Министерства образования.

Планируется, что в новом учебном году к занятиям приступят 1 млн 30 тыс. школьников, в том числе 115 тыс. первоклассников. Все учреждения образования будут обеспечены педагогическими кадрами. В 2019 году на работу сюда направлено 4,3 тыс. молодых специалистов.

К новому учебному году в Беларуси распахнут двери восемь школ-новостроек на почти 7,3 тыс. мест. В их числе две в Минске - одна в Первомайском районе (СШ №93 на 792 места, вторая - во Фрунзенском (СШ №2 на 1020 мест). Накануне, 14 августа, министр образования Игорь Карпенко посетил обе школы и ознакомился с организацией образовательного процесса, материально-технической и учебно-методической базой, условиями для обучения и воспитания детей. Так, СШ №93 размещается в современном здании, оснащенном всем необходимым для учебы, занятий спортом и внеклассных мероприятий. Строительство начато в 2018 году, сейчас школа практически готова. В ней есть несколько ресурсных центров, лаборатории, лингафонные кабинеты, спортивный, гимнастический и тренажерный залы с раздевалками, а также залы для хореографии и ритмики, лыжная база, мастерские по обработке ткани, древесины, металла. Кроме того, у школьников будет возможность посещать учебный тир. Столовая рассчитана на 340 посадочных мест, есть витаминный бар. Кроме того, здесь будет создана безбарьерная среда для организации образовательного процесса детей с особенностями психофизического развития. Предусмотрены лифт, пандус, специальные места в актовом зале, учебных кабинетах, отдельные раздевалки, санузлы, душевые, рассказали в пресс-центре.

Средняя школа №2 во Фрунзенском районе рассчитана на 44 класса. "В здании школы будут работать учебные кабинеты и лаборатории, помещения для трудового обучения, учебно-спортивные залы с раздевалками, бассейн, тир, лыжная база, помещения для эстетического воспитания и кружковой работы. Здесь также создана безбарьерная среда", - отметили в пресс-центре. Столовая школы рассчитана на 340 посадочных мест, в витаминном баре их 22.

В преддверии нового учебного года во всех регионах страны организована работа более 500 школьных базаров, ярмарок. Проводятся расширенные продажи, выставки-продажи, работают дополнительные торговые места, оформлены уголки для первоклассников.

Как сообщалось, паспорта готовности учреждений образования, общежитий к новому учебному году необходимо подписать к 23 августа.-0-