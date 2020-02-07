Темп роста количества заболевших коронавирусом в мире снижается - эксперт

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темп роста количества заболевших коронавирусом в мире снижается. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Постоянно отслеживается прирост новых случаев заболеваемости коронавирусом. Если в конце января этот прирост за день составлял 39%, то в выходные цифра уже была меньше. Тенденция к снижению темпов прироста сохраняется. За вчерашний день прирост составил 11%. Это не случайно: те меры, которые принимаются в Китае для локализации очага заболевания, действуют. Развитие ситуации на сегодня совпадает с прогнозами специалистов", - сказала Ирина Глинская.

Наибольшее количество случаев заболеваемости сосредоточено в Китае, а именно в провинции Хубэй. Более 20 стран уже столкнулись с завозными случаями, в них отмечалась и ограниченная местная передача вируса. В Беларуси коронавирус не выявлен.

Как сообщили в Минздраве, в Беларуси проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. В пунктах пропуска на государственной границе усилен санитарно-карантинный контроль людей, прибывающих на территорию страны, в том числе с использованием тепловизионного оборудования. В Национальном аэропорту Минск обеспечено проведение двойного контроля. Кроме того, в 23 пунктах пропуска через государственную границу организован забор материала для лабораторного обследования граждан, приезжающих из КНР.

Что касается в целом острых респираторных инфекций, Ирина Глинская оценила ситуацию в Беларуси как достаточно благополучную. "Уровень заболеваемости на 32% ниже, чем на аналогичной неделе прошлого года. Вирусы гриппа встречаются в единичных случаях. В основном ситуацию определяют негриппозные вирусы. Более 70% в структуре заболеваемости приходится на детей", - отметила она.-0-