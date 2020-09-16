16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха 15 сентября была на 3-7 градусов выше климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В прошедшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха 15-19 градусов тепла, что на 3-7 градусов выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем находилась в пределах от плюс 18 по востоку до 28 градусов выше нуля по юго-западу страны", - рассказали в Белгидромете.

Температура прошедшей ночью была 10-14 градусов тепла, в отдельных районах воздух охлаждался до плюс 7-9.

В дневные часы местами по северо-востоку республики прошли небольшие дожди. Утром в отдельных районах страны сгущались туманы.

В среду, 16 сентября, днем воздух прогреется до 22-28 тепла.-0-

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