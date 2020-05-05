Температура воздуха и количество осадков в мае ожидаются близкими к норме

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха и количество осадков в мае ожидаются близкими к климатической норме, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Среднемесячная температура воздуха в мае 2020 года ожидается близкой к климатической норме (норма - плюс 12-15 градусов). Месячное количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений (норма 46-70 мм)", - сказали в Белгидромете.

В мае от первой декады к третьей продолжается интенсивное повышение температуры воздуха. Среднемесячная температура воздуха по сравнению с апрелем повышается на 6 градусов и составляет в целом по стране от плюс 12 на северо-западе до 15 градусов тепла на юге. В отдельные годы она может отклоняться от климатической нормы. Холоднее обычного было в мае 1952, 1955, 1965 и 1974 годов, теплее - в 1963, 1975, 1983 и 2013 годах. Самым холодным (со среднемесячной температурой воздуха плюс 8,3) был май 1980 года, самым теплым (плюс 16,9) - май 2018-го.

"Окончанием весны и началом лета можно считать переход средней суточной температуры воздуха через отметку в плюс 14 градусов, который происходит на юге страны в конце первой - начале второй декады мая, в центральных и северных районах - в третьей декаде мая", - отметили в Белгидромете. Дневная температура воздуха в мае в среднем составляет 18-21 градус тепла, в отдельные жаркие дни воздух прогревается выше 25-28. Абсолютный максимум температуры отмечен 29 мая в Бресте в 1892 году - плюс 34,3 градуса. Ночная температура воздуха обычно бывает 6-10 градусов выше нуля. Абсолютный минимум (минус 6,4) зарегистрирован 8 мая 1953 года на метеостанции Вилейка.

В мае в среднем отмечается 1-2 дня с заморозками в воздухе (на высоте 2 м), 1-4 дня - на поверхности почвы и 2-5 дней - в приземном двухсантиметровом слое. Их вероятность резко уменьшается от первой декады к третьей.

В этом месяце в среднем бывает 11-14 дней с осадками, выпадает обычно 46-70 мм. В дождливые годы их количество может увеличиваться до 110-230 мм, в засушливые - уменьшаться до 3-20 мм. Максимальное количество осадков за сутки (108 мм) отмечено в Барановичах 28 мая 1996 года.

В мае, как правило, бывает 1-2 дня с туманом, в отдельные годы их количество может увеличиваться до 4-8 дней. За месяц в среднем отмечается 4-5 дней с грозой, максимум - 10-15. Град в этом месяце наблюдается примерно раз в 2-3 года, но в отдельные годы может отмечаться до 6 дней с градом.

В Белгидромете обратили внимание, что прогнозы погоды на месяц разрабатываются с использованием статистических методов, носят вероятностный характер и уточняются прогнозами погоды на неделю, на два-три дня и на сутки.-0-

Прогноз погоды на неделю