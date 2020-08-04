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04 августа 2020, 11:48

Температура воздуха в августе ожидается близкой к климатической норме - Белгидромет

Фото из архива
Фото из архива

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в августе ожидается близкой к климатической норме, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Средняя месячная температура воздуха в августе ожидается около климатической нормы (норма - плюс 16-19 градусов). Месячное количество осадков ожидается в пределах средних многолетних значений (норма - 55-83 мм)", - сказали в Белгидромете.

В августе температура воздуха понижается от первой декады к третьей. Климатическая норма в этом месяце составляет от плюс 16,2 на северо-западе до 18,7 градусов выше нуля на юго-востоке страны и по сравнению с июлем понижается на 0,7-1,5 градуса. Более чем в половине случаев самой теплой бывает первая декада, примерно один раз в 3 года - вторая декада, раз в 7-8 лет - третья декада.

В отдельные годы температура воздуха может заметно отклоняться от климатической нормы. Особенно теплым выдался август в 1992, 2007, 2010, 2015, 2018 годах, когда средняя месячная температура воздуха оказалась на 2-3,5 градуса выше климатической нормы. Самый теплый август был в 2010 году со среднемесячной температурой воздуха по Беларуси плюс 20,8, что на 3,5 градуса выше климатической нормы. Холодным (на 2-3 градуса ниже климатической нормы) оказался август 1956, 1964, 1965, 1976, 1977, 1980, 1987, 1993, 1998 годов. Самым холодным был август 1987 года, когда среднемесячная температура составила плюс 14,3, что на 3 градуса ниже климатической нормы.

В августе днем воздух обычно прогревается до плюс 22-25. Абсолютный максимум (плюс 38,9) зарегистрирован днем 8 августа 2010 года на метеостанции Гомель. Это самая высокая температура, которая зафиксирована на территории Беларуси за весь период метеорологических наблюдений. Ночью температура воздуха обычно бывает плюс 11-14 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха в августе (минус 3,4) отмечен в ночь на 30 августа 1966 года на метеостанции Полесская.

В конце месяца средняя суточная температура воздуха на большей части территории страны переходит через отметку в плюс 15 градусов в сторону понижения, лишь на юге страны этот переход осуществляется в первой пятидневке сентября. Примерно раз в 20 лет в третьей декаде августа наблюдаются заморозки. Однако на Полесье заморозки возможны и во второй декаде, а на осушенных торфяниках иногда наблюдаются и в первой декаде августа.

В среднем за месяц бывает 11-15 дней с дождем и выпадает 55-83 мм осадков. В дождливые месяцы сумма осадков может достигать 2-4 месячных норм и составлять 142-329 мм, в засушливые годы в отдельных районах месячная сумма уменьшаться до 0-16 мм. Максимальное количество осадков за сутки (146 мм) зафиксировано в Бобруйске в 1970 году.

Грозовая деятельность в августе ослабевает, среднее число дней с грозами уменьшается до 4-7 дней. В августе в среднем в течение 1-4 ночей наблюдаются туманы.-0-

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