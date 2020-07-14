Температура воздуха в Беларуси 13 июля была на 2-6 градусов ниже нормы

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14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси 13 июля была на 2-6 градусов ниже климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. "В истекшие сутки сохранялась прохладная погода со среднесуточной температурой воздуха плюс 13-16 градусов, что на 2-6 градусов ниже климатической нормы. Ночью было 8-13 градусов выше нуля, днем - 18-22 градуса. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны сгущались непродолжительные туманы. Днем по востоку страны прошли небольшие кратковременные дожди", - сказали в Белгидромете. Сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь по востоку пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер прогнозируется северный, северо-западный умеренный, по востоку порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха днем составит 17-23 градуса тепла.-0- Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!