Температура воздуха в Беларуси 13 сентября была на 2-5 градусов выше нормы

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси 13 сентября была на 2-5 градусов выше климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В прошедшие сутки по стране наблюдалась умеренно теплая погода со среднесуточной температурой воздуха плюс 13-18, что на 2-5 градусов выше климатической нормы. Вчера ночью было 6-13 градусов выше нуля, а днем - от плюс 17 по северо-западу до 27 градусов тепла по юго-востоку Беларуси", - сказали в Белгидромете.

Осадков по стране не отмечалось, лишь в ночные часы местами по Витебской области прошли небольшие дожди. Днем в отдельных районах ветер усиливался порывами до 15 м/с.-0-

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