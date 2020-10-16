Температура воздуха в Беларуси 15 октября была на 1-5 градусов выше нормы

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси 15 октября была на 1-5 градусов выше климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Среднесуточная температура воздуха за 15 октября составила 7-11 градусов тепла, что в основном на 1-5 градусов выше климатической нормы.

Максимальная температура воздуха вчера днем составила 8-14 градусов со знаком плюс, по юго-востоку страны воздух прогревался до 15-16 градусов. Минимальная температура прошедшей ночью была плюс 4-9 градусов.

В минувшие сутки в республике наблюдалась облачная с прояснениями погода. Днем в основном по западной половине, ночью местами, а по Гомельской области на большей части территории прошли дожди различной интенсивности. В ночные и утренние часы местами по стране сгущались туманы.-0-

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