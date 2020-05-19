Температура воздуха в Беларуси 18 мая была на 4-7 градусов ниже нормы

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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси 18 мая была на 4-7 градусов ниже климатической нормы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. "В Беларуси установилась дождливая погода. Прошло только две трети мая, но количество осадков уже приближается к месячной норме. Что касается среднесуточной температуры воздуха, в последнее время она в среднем была на 2-6 градусов ниже климатической нормы, вчера - на 4-7. Только в последнюю пятидневку мая столбик термометра приблизится к обычным для этого времени года значениям. Но тепло будет относительным: нельзя сказать, что температура сильно повысится", - рассказали в Белгидромете. Сегодня в Беларуси будет преимущественно облачно. На большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха будет в пределах от 11 до 17 градусов тепла. В течение этой недели сохранится прохладная дождливая погода. Воздушные массы будут в основном поступать с северных широт.-0- Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!