Температура воздуха в Беларуси 2 января была на 4-8 градусов выше нормы

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среднесуточная температура воздуха в Беларуси 2 января была на 4-8 градусов выше климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В истекшие сутки наблюдалась облачная погода. Повсеместно прошли осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем. В отдельных районах отмечались слабые туман, гололед, метель, по востоку - налипание мокрого снега.

Температура воздуха ночью была от нуля по востоку до минус 5 градусов по северо-западу страны, днем - 1-4 градуса тепла. Среднесуточная температура за 2 января составила от нуля до плюс 2 градусов, что на 4-8 градусов выше климатической нормы.

По последним данным, высота снежного покрова составляет от 1 см до 20 см, по крайнему северо-востоку достигает 21-27 см.-0-

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