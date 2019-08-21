Температура воздуха в Беларуси 20 августа была на 3-6 градусов выше нормы

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среднесуточная температура воздуха в Беларуси 20 августа составила 19-24 градуса, что на 3-6 градусов выше климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В прошедшие сутки сохранялась теплая погода с дождями. В утренние часы в отдельных районах сгущались туманы. Ночью в основном было 14-20 градусов, по северу Витебской области - плюс 12-13. Температура воздуха днем была 23-29 градусов, на большей части территории Гомельской и на востоке Брестской области воздух прогревался до 30-32.

Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-западной части страны пройдут дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер прогнозируется южный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, местами возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит от 18 градусов тепла по северо-западу до плюс 31 по юго-востоку.-0-

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