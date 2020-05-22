Температура воздуха в Беларуси 21 мая была на 5-9 градусов ниже нормы

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси 21 мая была на 5-9 градусов ниже климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В прошедшие сутки сохранялась холодная погода с температурным фоном на 5-9 градусов ниже климатической нормы. Температура воздуха ночью была 2-7 градусов выше нуля, днем колебалась от плюс 7 по северу до 15 градусов тепла по югу. Во многих районах Беларуси прошли дожди. В дневные часы на большей части территории страны усиливался ветер порывами до 12-19 м/с, местами отмечался град", - рассказали в Белгидромете.

Сегодня в Беларуси будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный, северный умеренный с усилением до порывистого. Температура воздуха днем составит 7-13 градусов тепла.-0-

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