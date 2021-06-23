23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси 22 июня поднималась почти до 36 градусов жары, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Вчера на метеостанции Октябрь в Гомельской области была зафиксирована очень высокая температура воздуха - плюс 35,9. В Гомеле столбик термометра достиг отметки в 35 градусов выше нуля, Могилеве - плюс 34,9, Минске - плюс 33,5, Бресте - плюс 32,5, Гродно - плюс 31,2. Температура воздуха была на 6-10 градусов выше климатической нормы", - рассказали в Белгидромете.

В Беларуси объявлен красный уровень опасности из-за жары на 23-24 июня. По прогнозам синоптиков, на большей части Гомельской и Могилевской областей температура воздуха будет составлять 35-36 градусов, на остальной территории страны - 30-34 градуса, местами возможно повышение до плюс 35.

Прогнозируется, что жара начнет постепенно спадать с субботы, 26 июня. "Ожидаем перемещение атмосферного фронта с территории Польши. Прогнозируем, что он постепенно, начиная с западных районов, будет вытеснять жаркий воздух на восток, на территорию России. В субботу по востоку страны температура еще может повыситься до плюс 30 градусов и выше, в других регионах будет плюс 23-29. Начиная с воскресенья температура 23-28 градусов прогнозируется на большей части территории страны. Не обойдется без кратковременных грозовых дождей", - отметили в Белгидромете.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь