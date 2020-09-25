Температура воздуха в Беларуси 24 сентября была на 2-7 градусов выше нормы

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси 24 сентября была на 2-7 градусов выше климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В истекшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха плюс 12-18, что на 2-7 градусов выше климатической нормы. Ночью было 7-14 градусов выше нуля, местами - плюс 4-6. Днем температура воздуха составила 21-25 градусов тепла. Вчера днем осадков по стране не отмечалось, ночью местами в юго-западных районах прошли небольшие дожди", - сказали в Белгидромете.

Сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха по стране составит от 21 до 26 градусов тепла.-0-

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