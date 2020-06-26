26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси 25 июня была на 4-7 градусов выше нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В истекшие сутки наблюдалась сухая теплая погода со среднесуточной температурой воздуха плюс 21-24, что на 4-7 градусов выше климатической нормы. Ночью было 11-19 градусов выше нуля, днем - 27-31 градус", - сказали в Белгидромете.

Сегодня днем по стране ожидается небольшая облачность, будет без осадков. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый. Температура воздуха днем составит 26-31 градус тепла.-0-

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