Температура воздуха в Беларуси 25 июня была на 4-7 градусов выше нормы

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 26 июня 2020
Минск Переменная облачность +27°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:07 Макей призвал обеспечивать полное и добросовестное выполнение Устава ООН Политика
12:03 Рукописи, карты и редкие книги об истории Беларуси представят на выставке в НББ Афиша
12:00 Гродненский облсуд признал увольнение водителя иностранного ООО незаконным Происшествия
11:58 Правительство рассчитывает провести техперевооружение МТЗ с привлечением зарубежного финансирования Экономика
11:57 Главы МИД Беларуси и Латвии обсудили сотрудничество в преодолении последствий пандемии Политика
11:55 Температура воздуха в Беларуси 25 июня была на 4-7 градусов выше нормы Общество
11:54 Минчанин обворовал девушку во время поцелуя Происшествия
11:49 Устав ООН впервые издан на белорусском языке Политика
11:45 Жителя Лунинецкого района подозревают в мошенничестве и присвоении денег Происшествия
11:40 Госинспекция охраны животного и растительного мира рассказала о причинах заморов рыбы в водоемах Общество
11:38 Третий трудовой семестр - 2020 откроется в Минске 28 июня Общество
11:32 Во Владивостоке из-за непрекращающихся дождей затопило улицы В мире
11:29 Исаченко: в регионах важно создавать работникам соцсферы условия для достижения высоких результатов Регионы
11:21 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 27 июня из-за жары Общество
11:20 Лукашенко: время сегодня требует стремительного движения вперед Президент
11:19 В России за сутки заразились коронавирусом 6,8 тыс. человек В мире
11:15 Международная арт-эстафета объединит молодежь Беларуси и России Общество
11:10 Лукашенко: я хочу, чтобы у каждого белоруса был клочок земли Президент
11:07 Молодечно и Смолевичи примут первые матчи 15-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
11:03 Лукашенко о "Беларуськалии": в свое время предлагали продать его, но я рад, что мы этого не сделали Президент
11:00 Богуш: принять обдуманное решение на выборах помогает комплексный анализ ситуации Общество
11:00 Три авто столкнулись на перекрестке в Минске Происшествия
10:49 Лукашенко: развитие Минской области во многом определяет развитие страны Президент
10:43 Лукашенко ориентирует Минскую область на 2-3 крупных инвестпроекта в следующей пятилетке Президент
10:39 У гомельчанки пропал смартфон - нашли его в вороньем гнезде Происшествия
10:32 В Беларуси в 2021 году появятся 11 футбольных полей высокого качества Спорт
10:25 "Минскводоканал" рассчитывает, что в ближайшее время вода будет пригодна для питья Регионы
10:18 Беларусь расширила калибровочные и измерительные возможности в термометрии Общество
10:15 Дорохович поручил проконтролировать, как вывозят мусор занимающие первые этажи частники Регионы
10:12 Мужчина утонул в реке Ипа в Калинковичском районе Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
26 июня 2020, 11:55

Температура воздуха в Беларуси 25 июня была на 4-7 градусов выше нормы

Фото из архива
Фото из архива

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси 25 июня была на 4-7 градусов выше нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В истекшие сутки наблюдалась сухая теплая погода со среднесуточной температурой воздуха плюс 21-24, что на 4-7 градусов выше климатической нормы. Ночью было 11-19 градусов выше нуля, днем - 27-31 градус", - сказали в Белгидромете.

Сегодня днем по стране ожидается небольшая облачность, будет без осадков. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый. Температура воздуха днем составит 26-31 градус тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
прогноз погоды
Новости рубрики Общество
Фото newgrodno.by Госинспекция охраны животного и растительного мира рассказала о причинах заморов рыбы в водоемах
Фото из архива Третий трудовой семестр - 2020 откроется в Минске 28 июня
Фото из архива Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 27 июня из-за жары
Фото из архива Международная арт-эстафета объединит молодежь Беларуси и России
Вадим Богуш. Фото из архива Богуш: принять обдуманное решение на выборах помогает комплексный анализ ситуации
Фото Госстандарта Беларусь расширила калибровочные и измерительные возможности в термометрии
Главное
Александр Лукашенко во время встречи с активом Минской области Лукашенко: время сегодня требует стремительного движения вперед
Лукашенко о "Беларуськалии": в свое время предлагали продать его, но я рад, что мы этого не сделали
В Беларуси выздоровели и выписаны 41 448 пациентов с COVID-19
Возможности для успешного бизнеса: коммерческая недвижимость и жилье в современных столичных комплексах
Топ-новости
Лукашенко ориентирует Минскую область на 2-3 крупных инвестпроекта в следующей пятилетке
Правительство рассчитывает провести техперевооружение МТЗ с привлечением зарубежного финансирования
Макей призвал обеспечивать полное и добросовестное выполнение Устава ООН
Определены первые победители легкоатлетического турнира в Минске
"Минскводоканал" рассчитывает, что в ближайшее время вода будет пригодна для питья
Третий трудовой семестр - 2020 откроется в Минске 28 июня
ФОТОФАКТ: В небе над Гродно можно было наблюдать серебристые облака
В Беларуси временно ограничили нагрузки на оси транспорта
Госинспекция охраны животного и растительного мира рассказала о причинах заморов рыбы в водоемах
В Беларуси в 2021 году появятся 11 футбольных полей высокого качества
В выходные в Беларуси сохранится теплая погода
БЖД назначила дополнительный поезд Минск - Витебск - Минск на время "Славянского базара"
Депутаты утвердили отчет об исполнении республиканского бюджета за 2019 год
Дорохович поручил проконтролировать, как вывозят мусор занимающие первые этажи частники
Богуш: принять обдуманное решение на выборах помогает комплексный анализ ситуации
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.