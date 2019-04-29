Температура воздуха в Беларуси 28 апреля была на 3-9 градусов выше нормы

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси 28 апреля была на 3-9 градусов выше климатической нормы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Температурный фон в целом по Беларуси вчера составил на 3-9 градусов выше климатической нормы, в Минске - на 6 градусов выше нормы. Это очень теплая погода для апреля. Но температурные рекорды в Минске и областных центрах не были побиты", - сказали в Белгидромете.

Северные и северо-восточные районы Беларуси 28 апреля находились под влиянием скандинавского антициклона, а юг страны - под влиянием фронтального раздела, и там прошли кратковременные грозовые дожди. Температура на большей части территории Беларуси составила 20-27 градусов тепла. Самая высокая - плюс 27 градусов - вчера отмечена на метеостанции Октябрь Гомельской области. "По западу Брестской и Гродненской областей (за счет выпадения осадков) и по северо-востоку Витебской области (за счет поступления более холодной воздушной массы) температурный фон был ниже - от плюс 17 до 20 градусов", - отметили в Белгидромете.

В начале недели температурный фон изменился, на территорию страны поступил более холодный воздух. Сегодня в Беларуси ожидается прохладная погода, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется восточный умеренный с усилением до порывистого. Температура воздуха днем составит 13-19 градусов тепла.-0-