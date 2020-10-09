Температура воздуха в Беларуси 8 октября была на 3-7 градусов выше нормы

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси 8 октября была на 3-7 градусов выше климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В истекшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха плюс 11-15, что на 3-7 градусов выше климатической нормы. Ночью было 8-15 градусов выше нуля, местами по западу воздух охлаждался до плюс 5-7, днем было 14-19 градусов тепла. Преимущественно по восточной части страны прошли дожди различной интенсивности. В ночные и утренние часы во многих районах сгущались туманы", - сказали в Белгидромете.

Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. Преимущественно по восточным районам страны пройдут дожди. Ветер прогнозируется южный слабый. Температура воздуха днем составит 13-18 градусов тепла.-0-

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